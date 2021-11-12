Пользователи задизлайкали ролик о скрытии на YouTube счетчика дизлайков

На момент написания материала у видео 31 тысяча дизлайков при 8,1 тысячи лайках.

Видео с официального канала YouTube Creators, в котором рассказывается, что хостинг перестанет показывать количество отметок "не нравится" под видеороликами, получило большое количество дизлайков, сообщает Zakon.kz.

Об отключении на YouTube функции дизлайков для обычных пользователей сообщили 10 ноября в отдельном ролике. С этого момента количество дизлайков под роликом смогут видеть только авторы роликов, но негативные оценки по-прежнему будут влиять на сортировку в рекомендациях.

Свое решение разработчики объяснили тем, что нередко дизлайки использовали как оружие против блогеров, однако, по сути, эти отметки не влияют на количество просмотров.

Как сказал Мэтт Коваль, представитель YouTube, жалобы на диз-атаки поступали от начинающих блогеров, а для небольших каналов такой харассмент особенно чувствителен. Эксперимент Google подтвердил, что при скрытии счетчика дизлайков целенаправленное занижение рейтинга проводится реже.

Пользователи отнеслись к такой инициативе резко негативно. Ролик об изменениях сразу же начали дизлайкать, а также критиковать под комментариями. На момент написания материала у видео 31 тысяча дизлайков при 8,1 тысячи лайках.

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