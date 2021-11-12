Мы понаблюдаем – Бекшин о запрете на посещение столичных ТРЦ непривитым

9 ноября в Алматы сообщили, что жители с "синим" статусом в Ashyq смогут посещать торгово-развлекательные центры в будние дни.

Главный санврач Алматы Жандарбек Бекшин прокомментировал решение властей Нур-Султана о запрете посещения ТРЦ непривитым от коронавируса гражданам, передает Zakon.kz.

На сегодня в столице принято такое постановление. Это долго обсуждалось. Это, будем говорить, пилотное решение. Если оно покажет эффективность, разумеется, оно будет масштабироваться, наверное, и по другим регионам страны. Мы в течение недели или какого-то периода понаблюдаем, и если это даст хороший эффект по снижению заболеваемости, то будет рассматриваться вопрос и в других регионах, наверное, – ответил Жандарбек Бекшин.

В Нур-Султане с 8 ноября вход в ТРЦ в будние и выходные дни доступен при наличии "зеленого" статуса. То есть входить могут вакцинированные, переболевшие в течение последних трех месяцев, люди с отрицательным ПЦР-тестом, сделанным не более семи суток с момента отбора проб, а также люди, имеющие постоянные медицинские противопоказания.

9 ноября в Алматы сообщили, что жители города с "синим" статусом в Ashyq смогут посещать торгово-развлекательные центры в будние дни.

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