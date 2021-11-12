Защита прав заемщиков: реабилитирован статус 1,9 млн казахстанцев

Усилена процедура урегулирования просроченной задолженности.

На фоне восстановления потребительского спроса со второго квартала текущего года наблюдается рост кредитов населению. Если в первом полугодии рост кредитов физическим лицам составлял 13,6%, то за 9 месяцев он достиг 27,5%, ипотечных кредитов – 22,6%.

Об этом в рамках IX Конгресса финансистов Казахстана рассказала председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова.

Высокие темпы роста потребительского и ипотечного кредитования несут потенциальные риски для финансовой стабильности и могут приводить к увеличению долговой нагрузки населения. Для сдерживания этих рисков будут использованы инструменты макропруденциальной политики в зависимости от степени их влияния на закредитованность населения и системную устойчивость финансовых организаций.

В целом, для сдерживания роста долговой нагрузки реализован ряд мер по защите прав заемщиков на этапе выдачи кредита и в процессе его обслуживания.

Введен 50%-ный коэффициент долговой нагрузки (КДН), установлен запрет на предоставление займов гражданам с доходом ниже прожиточного минимума, а также запрет начисления неустойки и комиссий после 90 дней просрочки.

Для дальнейшего контроля долговой нагрузки будет введено требование по предоставлению банками и МФО отчетности о КДН по всем заемщикам.

Усилена процедура урегулирования просроченной задолженности. В мае текущего года принят закон, которым предусмотрен единый порядок досудебного урегулирования просроченной задолженности.

Введен механизм реабилитации заемщиков, имеющих негативную кредитную историю, который позволил реабилитировать статус 1,9 млн граждан.

Ужесточены требования к коллекторским организациям путем установления минимального капитала и обязательной фиксации взаимодействия с заемщиками. С мая прекращена деятельность 33 недобросовестных коллекторов.

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