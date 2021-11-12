Гололед, метель и туман – в шести областях объявлено штормовое предупреждение

В шести регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение - РГП "Казгидромет".

Штормовое предупреждение объявлено в шести областях Казахстана, передает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", днем 13 ноября на большей части Северо-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег), на севере, западе – гололед, низовая метель, ночью и утром на западе – туман. Ветер юго-западный, ночью на юго-западе области 15-20 м/с, днем на большей части 15-20, на юго-западе порывы 25 м/с. В Петропавловске днем ожидаются гололед, низовая метель. Ветер юго-западный 15-20 м/с.

Ночью и утром на юге Карагандинской области ожидается туман, днем на северо-западе – гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, днем на севере области порывы 15-20 м/с.

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В Западно-Казахстанской области на северо-западе, севере, востоке ожидаются гололед, низовая метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Уральске ожидаются гололед, низовая метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, порывы 18 м/с.

На северо-западе и юго-востоке Акмолинской области ожидаются гололед, низовая метель, ночью и утром на северо-востоке – туман. Ветер юго-западный, на севере, юго-востоке области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау утром и днем ожидается гололед.

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Днем на северо-западе Кызылординской области ожидается ветер западный, юго-западный 15-20 м/с.

Ночью на севере, днем на большей части Актюбинской области ожидаются низовая метель, гололед. Ветер юго-западный, в северной половине области 15-20 м/с. В Актобе ночью ожидается низовая метель, гололед. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

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