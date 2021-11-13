Бритни Спирс официально освободили от 14-летнего опекунства ее отца

Артистка опубликовала фото в честь освобождения от опеки с комментарием: "Готова к свободе".

Суд в Лос-Анджелесе, в штате Калифорния, официально освободил американскую певицу Бритни Спирс от опекунства ее отца Джейми Спирса, сообщает Zakon.kz.

На заседании в пятницу судья Бренда Пенни официально прекратила 14-летнее опекунство над Бритни Спирс.

Боже мой, я так сильно люблю своих фанатов ... Думаю, я буду плакать остаток дня!!!! Лучший день в моей жизни, - написала Спирс в Instagram, прикрепив видео, как ее поклонники празднуют решение суда.

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Ранее отец артистки Джейми Спирс отказался от опекунства, которое позволяло ему всесторонне контролировать финансовые и личные дела дочери. Певица обвиняла отца в злоупотреблении правами опекуна. В США развернулось движение "Освободите Бритни" в поддержку прекращения опекунства. У здания суда собралась толпа людей, радующихся его решению.

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