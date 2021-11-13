В Казахстане число выявленных случаев КВИ превысило 955 тысяч

За прошедшие сутки зарегистрировано 1220 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 12 ноября. По сравнению со вчерашним днем в стране зафиксирован небольшой спад числа зараженных КВИ. Однако тенденция к снижению зафиксирована не во всех регионах страны, к примеру, в городе Алматы, также в СКО, Актюбинской, Костанайской, Кызылординской и Мангистауской области зарегистрирован прирост количества заболевших коронавирусом, сообщает Zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1220 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

в городе Нур-Султан – 103,

в городе Алматы – 149,

в городе Шымкент – 31,

в Акмолинской области – 88,

в Актюбинской области – 22,

в Алматинской области – 66,

в Атырауской области – 27,

в ВКО – 88,

в Жамбылской области – 14,

в ЗКО – 36,

в Карагандинской области – 110,

в Костанайской области – 118,

в Кызылординской области – 31,

в Мангистауской области – 13,

в Павлодарской области – 134,

в СКО – 169,

в Туркестанской области – 21.

Всего в стране подтверждено 955 366 случаев.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

За тот же период 2365 человек в РК выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

в городе Нур-Султан – 175,

в городе Алматы – 188,

в городе Шымкент – 35,

в Акмолинской области – 133,

в Актюбинской области – 41,

в Алматинской области – 46,

в Атырауской области – 44,

в ВКО – 364,

в Жамбылской области – 15,

в ЗКО – 420,

в Карагандинской области – 137,

в Костанайской области – 312,

в Кызылординской области – 24,

в Мангистауской области – 4,

в Павлодарской области – 254,

в СКО – 131,

в Туркестанской области – 42.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 912 611 человек.

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