"Казпочта" и "Казахтелеком" будут совместно развивать IoT и телемедицину в Казахстане

В рамках подписанного меморандума рассматривается целый ряд совместных проектов и инициатив.

Национальный почтовый оператор АО "Казпочта" и крупнейший телеком-оператор "Казахтелеком" будут сотрудничать в области телемедицины и интернета вещей, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий меморандум сегодня подписали главы компаний Куанышбек Есекеев и Серик Саудабаев. Кооперация усилий двух крупнейших игроков рынка позволит не только нарастить темпы цифровизации медицинской сферы и масштабирования IoT-кейсов в республике, но и придать импульс развитию профильных направлений деятельности двух компаний за счет синергии.

В рамках документа "Казахтелекомом" планируется внедрение в отделениях "Казпочты" элементов IoT. В частности, будут инсталлированы датчики, контролирующие потребление электричества, системы пожарной безопасности, мониторинга температуры, микроклимата в отдельных помещениях и многое другое. Все это в конечном итоге поможет оптимизировать финансовые затраты и сократить риски различных происшествий и ЧП. Кроме того, в "Казпочте" появится пункт централизованного надзора, позволяющий отслеживать состояние внутренней инфраструктуры в режиме онлайн и оперативно реагировать в случае возникновения непредвиденных ситуаций.

Уверен, что сотрудничество в рамках подписанного документа двух технологичных компаний позволит сделать алгоритм взаимодействия с нашими клиентами более удобным, быстрым и эффективным. Это только начало пути, и в перспективе мы сможем расширить портфель проектов для партнерства и обмена опытом. У "Казахтелекома", без сомнений, огромный опыт и портфолио в телекоммуникационной и IT-сферах, которые были бы очень полезны для "Казпочты", но и у нас есть свои наработки и проекты, которые наверняка будут интересны для телеком-оператора, – сказал председатель правления АО "Казпочта" Серик Саудабаев.

Еще одним направлением сотрудничества "Казахтелекома" и "Казпочты" станет телемедицина. Так, на первом этапе ожидается подключение части работников к сервису медицинских онлайн-консультаций Imedicus, с последующим охватом всех сотрудников, а это более 22 тыс. человек. К слову, на запущенной телеком-оператором полтора года назад платформе Imedicus в настоящее время зарегистрировано более 50 тыс. пользователей, которым оказано свыше 120 тыс. дистанционных консультаций.

В системе представлены порядка 300 врачей 66 специализаций. В их числе терапевты, педиатры, кардиологи, гинекологи, аллергологи, гастроэнтерологи, онкологи и др. К слову, технические возможности Imedicus таковы, что в нем можно проводить до 100 тыс. консультаций в сутки, ежедневно производить обработку не менее миллиона запросов, а одновременно в системе может работать не менее 20 тыс. врачей.

Изначально под телемедициной подразумевалось налаживание связи между различными медицинскими учреждениями, некие консилиумы врачей в режиме реального времени по поводу конкретного пациента, пришедшего или поступившего в одно из этих заведений. Не оспаривая необходимость существования такой модели телемедицины, мы в "Казахтелекоме" решили пойти еще дальше – создать такую площадку, на которой любой казахстанец, в том числе и сотрудник "Казпочты", мог бы, не выходя из дома или офиса, получить квалифицированную медицинскую консультацию в удобное для него время, причем круглосуточно, поскольку в медицине разница в несколько часов становится иногда вопросом жизни и смерти, – председатель правления АО "Казахтелеком" Куанышбек Есекеев.

Также в рамках подписанного меморандума рассматривается целый ряд совместных проектов и инициатив, ориентированных на улучшение клиентского опыта и пути "Казпочты" и "Казахтелекома". В частности, планируется развивать новые каналы продаж мультимедийной платформы от "Казахтелекома" ТV+ – операторами отделений будут приниматься заявки на подключение к данной услуге, что позволит сделать ТV+ еще более доступным для населения.

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