Кристиана Сайборг нокаутировала Шинейд Кавану в главном бою Bellator 271

На победу у Жустину ушло 92 секунды.

На прошедшем во Флориде турнире по смешанным единоборствам Bellator 271 бразильянка Кристиана Cyborg Жустину в полулегком весе победила ирландку Шинейд Кавану, сообщает Zakon.kz.

Поединок завершился уже в первом раунде победой нокаутом, передает Чемпионат.

На победу у Жустину ушло 92 секунды. Соперницы обменивались ударами у сетки, Кавана даже доносила свои до цели. Но бразильянка жестко попала справа, отправив претендентку на настил, и добила хаммерфистами до остановки рефери.

Для 36-летней спортсменки эта победа стала 25-й в ММА при двух поражениях. Сайборг во второй раз защитила чемпионский пояс промоушена в полулегком весе, который завоевала в январе 2020 года, победив канадку Джулию Бадд. Первая защита состоялась в октябре 2020-го, тогда бразильянка "задушила" австралийку Арлин Бленкоу.

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