Как избежать сахарного диабета, рассказала врач

Ежегодно 14 ноября в мире проходит Всемирный день борьбы с диабетом.

По словам врача, большое число страдающих сахарным диабетом могли бы избежать его, скорректировав образ жизни, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказала РИА Новости врач-эндокринолог Ольга Котешкова.

По ее словам, причиной наиболее распространенного сахарного диабета второго типа является инсулинорезистентность.

Инсулинорезистентность возникает от неправильного образа жизни в условиях минимальной физической активности и использования продуктов, богатых жиром или легкоусвояемыми углеводами, – уточнила врач.

Ежегодно 14 ноября в мире проходит Всемирный день борьбы с диабетом.

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