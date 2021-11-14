Курсант Нацгвардии РК стал чемпионом Кубка мира по рукопашному бою

На чемпионате приняли участие более 300 спортсменов из 30 стран мира.

Курсант военного института Национальной гвардии РК Арапбай Сауран стал чемпионом Кубка мира по рукопашному бою, сообщает Zakon.kz.

В период с 11 по 13 ноября 2021 года во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве прошел Кубок мира по рукопашному бою. Участниками стали более 300 спортсменов из 30 стран мира. В программу турнира входили дисциплины "поединок" и "самооборона". Финальные поединки состоялись в эту субботу. пресс-служба Военного института Национальной гвардии РК г. Петропавловск

На данном турнире также приняли участие спортсмены из Республики Казахстан. В составе национальной сборной Казахстана по рукопашному бою выступил курсант 4 курса Военного института Национальной гвардии Арапбай Сауран.

Соревнование проходило в честной и упорной борьбе, где курсант Военного института показал высокий уровень спортивного мастерства, убедительно одолев спортсменов из Индии, Ирана, России и Узбекистана.

По итогам соревнования в весовой категории до 65 кг курсант 4 курса Военного института Арапбай Сауран стал чемпионом Кубка мира по рукопашному бою, выполнив норматив мастера спорта международного класса.

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