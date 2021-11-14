Astana Club 2021: Каким будет мир после пандемии?

Продвижение принципов глобального сотрудничества всегда находилось в центре внешнеполитической стратегии Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

С 15 по 17 ноября в столице проходит шестое заседание Астана клуба – дискуссионной площадки, объединяющей мировых экспертов. Институт мировой экономики и политики (ИМЭП) и Фонд Нурсултана Назарбаева являются организаторами этого масштабного мероприятия.

Лидия Пархомчик, эксперт ИМЭП, рассказала подробнее о повестке шестого Астана клуба.

- Какая миссия была возложена на Астана клуб при его создании?

- Мы наблюдаем, что с каждым годом способность мировых лидеров договариваться стремительно падает. Все меньше и меньше остается сфер, где стороны готовы сотрудничать без предварительных условий. Даже перед лицом глобального распространения коронавируса государства предпочли действовать независимо друг от друга.

Именно цель укрепления глобального диалога, которое бы выстраивалось на принципах открытости и равноправности, легло в основу идеи создания площадки Astana Club. Продвижение принципов глобального сотрудничества всегда находилось в центре внешнеполитической стратегии Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Важнейшим элементом возникшей в 2015 году интеллектуальной площадки является живая и непредвзятая дискуссия между ведущими экспертами международного сообщества и представителями политического истеблишмента. В рамках Astana Club признанные мировые лидеры в области анализа и прогнозирования могут поделиться своими идеями с высокопоставленными политическими деятелями.

Именно такой формат является оптимальным для того, чтобы критически оценить международные процессы на обширном евразийском пространстве.

- Не могли бы вы рассказать о прошедших заседаниях - какие важные вопросы поднимались за эти годы, кто из спикеров принимал участие?

- Astana Club обсуждает широкий спектр проблем глобальной и региональной повестки. Следует особо выделить такие направления дискуссий, как рост ядерной напряженности, торговые и санкционные войны, миграционные и экологические кризисы, интеграционное взаимодействие и регионализация.

За прошедшие пять заседаний в работе Astana Club приняли участие более 200 спикеров из 40 стран мира. В разные годы хедлайнерами становились Фредерик Старр, Сергей Караганов, Эдвард Люттвак, Ян Чэн, Джордж Фридман и другие выдающиеся эксперты мировых "фабрик мысли". Также, список участников пополнили политики высшего ранга, такие экс-главы государств как Абдулла Гюль, Вацлав Клаус, Данило Тюрк и другие.

Традиционным участником площадки Astana Club является Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

- В чем заключается уникальность и ценность проводимых дискуссий для Казахстана и глобального сообщества?

Нур-Султан уже давно зарекомендовал себя в качестве нейтральной площадки, где возможность высказаться предоставляется каждой из сторон. Предстоящая дискуссия членов Astana Club не станет исключением. В рамках заседания в фокусе внимания окажутся самые злободневные вопросы мировой геоэкономики и геополитики.

Безусловно, ключевой темой остается коронакризис и его воздействие на современный миропорядок. Участникам заседания предстоит обсудить последствия пандемии для мировой экономической системы.

Не меньшую важность будут играть вопросы форсированного "зеленого" энергетического перехода. Данная тема приобретает особую остроту из-за разразившегося мирового энергетического кризиса, который существенно повлиял на результаты прошедшего в Глазго климатического саммита ООН. Благие намерения бороться с глобальным потеплением могут разбиться о реальность, где развитые и развивающиеся страны имеют различный потенциал к декарбонизации экономики.

В целом эксперты сосредоточат свои усилия на том, чтобы оценить степень трансформации глобальной архитектуры безопасности, а также возможные последствия для мирового сообщества от усиливающейся конфронтации между США и Китаем. Особый акцент будет сделан на таких актуальных аспектах региональной повестки как афганский кризис и проблема возобновления переговорного процесса по иранской "ядерной сделке".

В итоге ключевые направления дискуссии будут сосредоточены на вопросах касательно будущего глобализации и взаимодействия мировых держав. При этом участники заседания попытаются обозначить контуры новой стратегии развития стран Центральной Азии в XXI веке.

- Какие спикеры примут участие в обсуждениях в этом году? По какому принципу приглашаются те или иные гости?

- Реалии пандемии диктуют свои правила и требуют более гибкого подхода к организации мероприятий. Чтобы обеспечить возможность постоянным членам Astana Club принять участие в заседании, организаторы предусмотрели возможность для спикеров присоединиться как онлайн, так и офлайн.

В итоге площадка клуба не потеряет свой представительный состав. Astana Club примет как своих традиционных участников, так и тех, кто присоединится к мероприятию впервые.

Среди приглашенных экспертов будут такие хорошо знакомые всем лица, как бывший генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Мохаммед Эль-Барадеи, экс-председатель Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу, Генеральный директор и основатель Комитета по обновлению Бреттон-Вудс Марк Узан и многие другие.

Важно отметить, что часть дискуссий, как и прежде, будет проходить по принципу Chatham House, что позволит участникам высказываться более откровенно.

- В рамках заседания пройдет встреча Глобального альянса лидеров за ядерную безопасность и мир, свободный от ядерного оружия. Расскажите об этом Альянсе, какую роль он играет в сфере нераспространения ядерного оружия?

- Первый Президент Казахстана является признанным лидером движения за ядерное нераспространение. Выступая на различных международных площадках, Нурсултан Назарбаев продолжает продвигать идеи отказа от использования энергии атома в военных целях. Казахстан на своем примере показал свою приверженность безъядерному статусу, тем самым заслужив признание и уважение международного сообщества.

Инициатива Елбасы создать Глобальный альянс лидеров за ядерную безопасность и мир, свободный от ядерного оружия, нашла широкую поддержку не только среди участников Astana Club, но и мировой общественности. Альянс должен удовлетворить запрос на создание авторитетной, глобальной платформы для продвижения повестки ядерного разоружения и нераспространения.

В октябре 2020 года в рамках конференции организованной ИМЭП было принято обращение к мировым лидерам о создании Глобального альянса лидеров. В обращении вновь подчеркнуто, что в ядерной войне не может быть победителей, поэтому она никогда не должна быть развязана. Именно такой месседж будут транслировать участники Альянса на заседании в Нур-Султане на площадке Astana Club.

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