На севере Казахстана появится инновационный тепличный комплекс

Комплекс позволит создать порядка 50 постоянных рабочих мест.

Инновационный проект по выращиванию зелени реализует отечественный инвестор Green Smart Farm при поддержке АО "НК "KAZAKH INVEST".

Тепличный комплекс общей стоимостью 3,4 млрд тенге позволит создать порядка 50 постоянных рабочих мест. Ежегодная мощность на первом этапе составит порядка 2200 тон зелени.

На сегодняшний день компания уже приступила к строительно-монтажным работам. Планируется, что инфраструктура будет подведена в рамках программы "Дорожная карта бизнеса-2025" при поддержке местных властей.

Принимая решение об инвестировании в данный проект, мы провели большую аналитическую работу, по итогам которой и "зашли" в Северо-Казахстанскую область. Здесь большой спрос на все виды зелени, особенно зимой, цены на продукты, соответственно, выше и, как правило, продукция импортируется из южных регионов, – отмечает директор ТОО "Green Smart Farm" Семен Пак.

Реализация проекта запланирована в два этапа. В рамках следующего этапа бизнесмен намерен увеличить мощность производства до 4 тыс. тонн зелени в год. Кроме того, планируется наладить экспорт продукции в Россию.

Все технологическое оборудование завозится из Южной Кореи. Мы провели несколько встреч с южнокорейскими партнерами. В случае успешного запуска данного проекта у казахстанской компании появится прекрасная возможность планировать другие совместные проекты с зарубежными партнерами. В этой теплице будут выращивать все виды зелени, в том числе салат, рукколу, укроп, петрушку, сельдерей, базилик, айсберг и другие, – отметил региональный директор АО "НК "KAZAKH INVEST" в СКО Данияр Шалабаев.

На сегодняшний день в каждом регионе Казахстана существует ряд простаивающих промышленных баз, на территории которых представители бизнеса имеют возможность реализовать инвестпроекты.

Так, в рамках реализации проектов АО "НК "KAZAKH INVEST" оказывает полный спектр необходимых услуг для инвесторов, в частности в получении соответствующих мер государственной поддержки, а также в проведении переговоров с заинтересованными компаниями и государственными органами и др.

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