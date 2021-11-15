"Дикари какие-то!" – автобусы вновь закидали камнями в Алматы

Фотографии с разбитыми окнами автобусов опубликовали в соцсетях.

В Алматы несколько автобусов вновь закидали камнями, передает Zakon.kz.

Фотографии с разбитыми окнами автобусов опубликовали в соцсетях.

Это реально дикари какие-то. Вчера в мкр Саялы-2 разбили стекло в одном автобусе, в другом – попали по корпусу. Сегодня хулиганство продолжили, за час камнями разбили стекла еще двух автобусов. Это уже форменный беспредел, чувство безнаказанности. На 25-м маршруте скоро не останется автобусов, резерв исчерпан, – говорится сообщении, опубликованном 12 ноября в группе "Общественный транспорт Алматы" в Facebook.

Автор поста обратился к начальнику Департамента полиции Алматы Канату Таймерденову с просьбой выделить опытных оперативников, чтобы разобраться с хулиганами.

Четыре автобуса за две недели. Это реально дикость, – возмутился автор.

Редакция Zakon.kz обратилась за официальным комментарием в ДП города.

В настоящее время по Алатаускому району зарегистрировано три аналогичных факта. Хулиган установлен. Его действиям будет дана правовая оценка. пресс-служба ДП Алматы

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Отметим, что это не первый случай в мкр Саялы. В начале ноября уже сообщалось, что камнями был закидан автобус. По словам местных жителей, общественный транспорт не раз закидывали камнями, и они предлагали патрулировать такие неспокойные районы. Тогда в городском департаменте полиции сообщили, что по данному факту заявления в полицию не поступали.

Управлением полиции Алатауского района проводится проверка, виновные лица понесут наказание. пресс-служба ДП Алматы

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