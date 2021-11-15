В Алматы могут смягчить карантин

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

В Алматы смягчение карантинных мер будет вводиться не ранее семи дней после перехода в "зеленую" зону из "желтой", то есть с 21 ноября – Садвакас Байгабулов.