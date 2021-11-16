Англия и Швейцария стали участниками мирового первенства-2022 в Катаре

15 ноября состоялись заключительные матчи отборочного раунда к Чемпионату мира-2022.

15 ноября состоялись заключительные матчи отборочного раунда к Чемпионату мира-2022 по футболу в европейской зоне, сообщает Zakon.kz.

В группе I Сан-Марино на своей площадке разгромлен англичанами – 10:0. Британские футболисты открыли счет уже на шестой минуте, отличился защитник Гарри Магуайр. Спустя девять минут хозяева оформили автогол (Фаббри).

Затем наступило время форварда англичан Гарри Кейна, который до конца первого тайма записал в свой актив покер – 6:0.

Форменный разгром Сан-Марино продолжился и во второй половине игры. Авторами забитых голов стали Смит-Роу, Мингз, Абрахам и Сака. Англия, набрав 26 очков, заняла первое место в подгруппе и напрямую отобралась на Мундиаль-2022.

читайте также: Сборная Англии разгромила Сан-Марино со счетом 10:0

В подгруппе С сборная Швейцарии принимала команду Болгарии, матч завершился крупной победой хозяев – 4:0. Мячи забивали Ноа Окафор, Рубен Варгас, Седрик Иттен и Ремо Фройлер.

Как и Англия, Швейцария закончила отбор на первом месте в группе и получает прямую путевку на Чемпионат мира в Катар. А чемпионам Европы-2020 – сборной Италии, которая заняла второе место, предстоят стыковые матчи.

Куандык Шынасилов

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!