Министр объяснил рост цен на авто в Казахстане

Также рост цен произошел в России, на китайском и европейских рынках.

Министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов объяснил, с чем связан рост цен на автомобили в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Многие ссылаются на базовые марки, которые выпускаются в Казахстане, но в то же время цены выросли и на другие марки, такие как:BMW, Mercedes, Toyota, которые вообще не производятся в Казахстане, – сказал Атамкулов в кулуарах правительства.

По словам министра, такой же рост цен произошел в России, на китайском и европейских рынках.

В первую очередь, это "заслуга" отложенного спроса. Во время пика пандемии люди практически сидели взаперти дома, банки не работали. Упал спрос на автомобили, туристические услуги. Теперь, когда требования смягчились, большой рост пошел по услугам торговли. Вот в это время и произошел рост спроса и сбой в системе поставок чипов электронных схем, – пояснил глава Миндустрии.

Он отметил, что на основных поставщиков авто – Тайвань и Китай – наложены санкции. И в то время, как некоторые компании в других странах приостанавливают производство, в Казахстане отечественный автопром растет. В этом году, по словам министра, было произведено 65 тыс. автомобилей.

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Тамила Языкова, Нур-Султан

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