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Законодательство РК

В Казахстане застройщиков хотят обязать устанавливать базовые станции в крупных зданиях

Казахстан Мусин базовые станции Фото: primeminister.kz
Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин считает, что нужно законодательно обязать застройщиков устанавливать базовые станции в больших помещениях, сообщает Zakon.kz.

В кулуарах правительства 25 июля 2023 года он рассказал, что за рубежом застройщики в больших помещениях устанавливают in door оборудование – специальные базовые станции внутри для того, чтобы клиенты имели постоянный доступ к интернету и связи. В то время как операторы сотовой связи устанавливают стандартное оборудование.

"В таких больших помещениях, как (правительство. – Прим. ред.) отели, бизнес-центры, торговые сети и так далее должно устанавливаться in door оборудование. Наши строители на этом просто экономят, и они думают, что операторы должны нести ответственность за то, чтобы в их торговых центрах ловила связь. Но понимаете, эти здания все имеют железобетонные конструкции, в их проектировании не участвуют мобильные операторы. Поэтому мы сейчас законодательно, по крайней мере, это моя инициатива, если депутаты пропустят, мы включим норму, которая обязывает строителей и архитекторов предусматривать соответствующие базовые станции, необходимые к установке внутри помещений, если помещение свыше сколько-то тысяч квадратов".Багдат Мусин

Сейчас эту норму МЦРИАП намерено отрабатывать с депутатами – по количеству квадратных метров. Министр отметил, что вопрос качества связи всегда зависит не только от оператора связи, но и от того строителя или девелопера, который застраивает определенные жилые массивы или бизнес-центры.

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МЦРИАП Мусин Багдат Казахстан
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