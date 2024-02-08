Багдат Мусин рассказал о самой главной традиции в своей большой семье

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин рассказал о своей большой семье и назвал ее самую главную традицию, сообщает Zakon.kz.

Под видеороликом, опубликованным в Instagram 8 февраля 2024 года, глава МЦРИАП отметил, что "впервые рассказал о самом сокровенном – семье". Также он написал: "Пусть и в ваших домах всегда царит теплота и уют".

По словам министра, отвлекаться от рутинной работы ему помогает семья.

"Семья, конечно. Пять детей, как говорится, семья большая. У всех членов семьи различная энергетика. Тем более у меня родители очень сильно помогают, и у нас такая большая семья, где есть, как говорится, откуда питаться энергией, так скажем, отвлекаться от рутинной работы". Багдат Мусин

На самом деле, как отметил глава Минцифры, в его большой семье "очень много мелких традиций, которые превратились уже в рутину", но есть самая главная.

"Самое главное – это воскресный день, чтобы мы проводили вместе. То есть это требование детей, и это требование уже всей семьи... Дети уже взрослеют, поэтому они должны какие-то личные дела сделать в субботу, но воскресенье – это целый день с семьей, и там есть определенный распорядок". Багдат Мусин

Также, как подчеркнул министр, есть традиция, что на день рождения, праздник или за какое-то достижение ребенка, члена семьи, все семейство обязано "выделить этот день, и сделать определенный сюрприз".

"Это не денежный сюрприз, это именно запись клипа, стихотворения, это, так скажем, видеоролик, смонтированный самостоятельно, и так далее. Здесь много сюрпризов, которые мы в жизни друг другу устраиваем, и они действительно помогают". Багдат Мусин

6 февраля 2024 года стало известно, что Багдат Мусин сохранил должность министра цифрового развития и аэрокосмической промышленности РК. Соответствующий документ подписал глава государства.