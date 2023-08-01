Рекордный объем прямых инвестиций поступил в машиностроительную отрасль Казахстана

На заседании правительства министр индустрии и инфраструктурного развития РК доложил премьер-министру Алихану Смаилову о развитии машиностроения в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе МИИР РК 1 августа, доля машиностроения в структуре обрабатывающей промышленности сегодня достигает 13%. В отрасли работают 3800 предприятий, которые дают работу более чем 118 тысячам человек. Объемы будут наращивать и далее.

"Среди отраслей обрабатывающей промышленности машиностроение развивается наиболее динамично. За последние пять лет реальный рост отрасли составил 2,3 раза, при этом наибольший рост приходится на автомобилестроение – в 4,7 раза. Если средний темп роста обрабатывающей промышленности за эти годы составлял 4,5%, то машиностроение показало рост в 17,6%. Эта тенденция сохраняется и в 2023 году: индекс физического объема за шесть месяцев достиг 128,8%, произведено продукции на 1,8 трлн тенге, что на 38% больше, чем за аналогичный период 2022 года", – сообщил Марат Карабаев.

По итогам 2022 года в машиностроение привлекли около 500 млн долларов прямых инвестиций, это рекордный показатель. За первый квартал 2023 года прямые инвестиции в отрасль достигли 208 млн долларов, что вчетверо выше, чем за первый квартал прошлого года.



Для дальнейшего качественного роста отрасли по поручению президента МИИР разработало проект комплексного плана по развитию машиностроения на 2024-2028 годы. В нем обозначены такие задачи, как улучшение базовых условий через обеспечение производителей сырьем, развитие кадрового потенциала и НИОКР, продвижение отечественной продукции через стимулирование сбыта, совершенствование системы техрегулирования.

"Планомерная реализация комплексного плана обеспечит системный подход к долгосрочному развитию отрасли. Документ предполагает достижение к 2028 году следующих целевых индикаторов: увеличения объемов производства продукции в 2,2 раза и экспортных поставок до 5,7 млрд долларов, роста производительности труда в 1,9 раза, инвестиций в отрасль – в 1,5 раза", – отметил Марат Карабаев.

До 2028 года, по планам министерства, в отрасли реализуют 151 проект на 1,7 трлн тенге. Это позволит создать более 24 тысяч новых рабочих мест. В 2023 году планируют реализовать 29 проектов на 217 млрд тенге.

"В числе запланированных к реализации в ближайшее время проектов указано производство бытовой техники и лифтов, алюминиевых колесных дисков и комплектующих для железнодорожных составов, буровых установок и сельхозтехники, башен и лопастей для ветровых установок, легковых автомобилей Changan, Haval, Chery и Exeed", – сообщили в пресс-службе МИИР.

Кроме того, в Костанае совместно с южнокорейским производителем Kia Corporation возведут новый завод, который позволит нарастить производство легковых автомобилей.

О том, какие совместные проекты в машиностроении Казахстан планирует реализовывать вместе с Россией, Китаем и Узбекистаном, читайте здесь.