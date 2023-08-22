Заводы ЗКО нуждаются в качественном сырье

В ходе рабочей поездки в регион глава Министерства национальной экономики РК Алибек Куантыров совместно с акимом Западно-Казахстанской области Нариманом Турегалиевым посетил Карачаганакское месторождение, где ознакомился с деятельностью компании "Карачаганак Петролиум Оперейтинг б.в.".

Здесь на постоянной основе работают 3,8 тысячи человек, большинство из которых – казахстанские специалисты. На встрече с руководством компании обсуждался вопрос обеспечения населения доступным газом и ускорения введения в эксплуатацию газоперерабатывающего завода.

Фото: пресс-служба Министерства национальной экономики РК

Также министр посетил нефтеперерабатывающий завод АО "Конденсат", построенный на Карачаганакском месторождении, основная задача которого – обеспечение региона дизельным топливом и бензином. Проектная мощность завода – 850 тысяч тонн в год, он может выпускать 200 тысяч тонн дизельного топлива и столько же бензина. Штатная численность завода – 500 человек, но сейчас из-за проблем с сырьем работают около 350 сотрудников. Персонал на 100% состоит из местных жителей. Предприятие способно полностью обеспечить ЗКО и другие регионы качественным топливом, исключив зависимость от внешних факторов.

Фото: пресс-служба Министерства национальной экономики РК

В 2016 году была запущена в эксплуатацию установка по производству бензина класса К-5 (более экологичного, содержание серы составляет всего 10 мг/кг), в 2018 году налажен выпуск дизельного топлива. В данное время предприятие испытывает серьезные трудности из-за дефицита сырья. Основная причина – высокая стоимость сырья Карачаганакского месторождения. По словам представителей завода, решением проблемы могло бы стать возобновление поставок Карачаганакского конденсата до 600 тысяч тонн за счет доли РК в КПО. Министр нацэкономики пообещал рассмотреть все предложения совместно с Министерством энергетики РК.

Фото: пресс-служба Министерства национальной экономики РК

Глава МНЭ посетил недавно открытый цех по производству и ремонту высокотехнологичной запорной арматуры. Специализация ТОО "PetrolValves Kazakhstan" – запорная арматура и клапаны, которые используются в энергетике и нефтегазовой отрасли. В Казахстане это единственное предприятие, где собирают и проводят сервисное обслуживание высокотехнологичного оборудования. Завод обслуживает местные нефтегазовые предприятия. Сейчас на новом производстве создано 40 рабочих мест. Кадры полностью состоят из местных жителей. На сегодняшний день компания испытывает острую нехватку качественного сырья, есть проблемы в оснащенности и увеличении контрактов. Алибек Куантыров отметил важность такого предприятия в западном регионе страны, решение текущих проблем будет рассмотрено совместно с уполномоченными госорганами.