Визит в Китай: аким ЗКО Нариман Турегалиев встретился с губернатором провинции Ляонин Ван Синьвэем

Официальная и деловая делегация Западно-Казахстанской области во главе с акимом региона Нариманом Турегалиевым находится с рабочим визитом в Китайской Народной Республике.

В рамках поездки состоялась встреча главы региона с губернатором провинции Ляонин Ван Синьвэем. Содействие в организации мероприятия оказало Посольство Республики Казахстан в Китайской Народной Республике.

Фото: акимат ЗКО

Провинция Ляонин с населением более 40 миллионов человек обладает высоким промышленным потенциалом и значительным опытом в нефтегазовой отрасли. Эти направления имеют стратегическое значение и для Западно-Казахстанской области. Кроме того, оба региона имеют схожие возможности для развития аграрного сектора. Нариман Турегалиев выразил уверенность, что в рамках "золотого 30-летия" казахстанско-китайских отношений межрегиональное сотрудничество выйдет на качественно новый уровень. Аким области отметил, что под руководством лидеров двух государств стратегическое партнерство между Казахстаном и Китаем продолжает укрепляться и наполняться новым содержанием.

"По поручению президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Кемелевича Токаева мы продолжаем совершенствовать инвестиционный климат региона и создавать новые возможности для заинтересованных компаний. Совместно с китайскими инвесторами реализуются проекты по строительству завода по производству жидкого метанола, цементного завода, газотурбинной и ветровой электростанций, а также ряд других важных инициатив. Для инвесторов, готовых создавать рабочие места и развивать производство, действует специальная экономическая зона", — отметил Нариман Турегалиев.

Фото: акимат ЗКО

В свою очередь губернатор провинции Ляонин Ван Синьвэй подтвердил заинтересованность в дальнейшем развитии межрегионального сотрудничества.

"Председатель КНР Си Цзиньпин неизменно подчеркивает, что стратегическое партнерство Китая и Казахстана основано на взаимном доверии. В последние годы связи между провинцией Ляонин и Казахстаном значительно укрепились. По итогам прошлого года объем двусторонней торговли достиг 2,7 млрд юаней. Ваше участие в Международном форуме городов-побратимов свидетельствует об искреннем стремлении к достижению общих целей", — сказал Ван Синьвэй.

Фото: акимат ЗКО

Китайская сторона также выразила заинтересованность не только в дальнейшем укреплении дружеских связей и развитии производственной кооперации, но и в расширении культурно-гуманитарного сотрудничества в рамках Года культуры Китая и Казахстана.