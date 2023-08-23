Более 5 тыс. заявок поступило на льготное микрокредитование молодежи

По состоянию на 10 августа текущего года по механизму льготного микрокредитования молодежи через АО "Аграрная кредитная корпорация" поступило более 5,3 тыс. заявок, из них одобрено 3 344 проекта, сообщает Zakon.kz.

По данным Правительства РК, в настоящее льготные кредиты выдали на 11,4 млрд тенге на реализацию 2 577 проектов, остальные на стадии финансирования.

Среди получателей льготных кредитов преобладают предприниматели из сфер животноводства, оказания услуг, торговли, растениеводства и легкой промышленности.

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Кредит предоставляется гражданам в возрасте от 21 до 35 лет на открытие или расширение своего бизнеса. Правительство в 2023 году планирует выдать 5 796 микрокредитов на сумму 29 млрд тенге.

С конца марта текущего года льготное кредитование доступно для молодых предпринимателей Астаны.