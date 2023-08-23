Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #ЧП в шахте "Казахстанская" #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Более 5 тыс. заявок поступило на льготное микрокредитование молодежи

отсчет денег Фото: freepik
По состоянию на 10 августа текущего года по механизму льготного микрокредитования молодежи через АО "Аграрная кредитная корпорация" поступило более 5,3 тыс. заявок, из них одобрено 3 344 проекта, сообщает Zakon.kz.

По данным Правительства РК, в настоящее льготные кредиты выдали на 11,4 млрд тенге на реализацию 2 577 проектов, остальные на стадии финансирования.

Среди получателей льготных кредитов преобладают предприниматели из сфер животноводства, оказания услуг, торговли, растениеводства и легкой промышленности.

Материал по теме

В Казахстане разработали новый механизм кредитования молодежи для открытия своего дела

Кредит предоставляется гражданам в возрасте от 21 до 35 лет на открытие или расширение своего бизнеса. Правительство в 2023 году планирует выдать 5 796 микрокредитов на сумму 29 млрд тенге.

С конца марта текущего года льготное кредитование доступно для молодых предпринимателей Астаны.

Читайте также

В ЕАЭС будут взаимно признавать электронную цифровую подпись в трансграничных взаимодействиях

Установлены тарифы на ввоз мяса и молочной сыворотки в ЕАЭС в 2024 году

Заводы ЗКО нуждаются в качественном сырье

Мухит Турсынали
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
торги на бирже
Курс доллара резко упал на торгах 21 августа
ТикТок уборщица
Самая красивая уборщица улиц Таиланда назвала свой заработок
В Алматы начали действовать новые тарифы на проект в общественном транспорте
В Алматы ввели новые тарифы на проезд в общественном транспорте
В Казахстане обновили критерии оценка знаний учащихся школ и колледжей
В Казахстане обновили критерии оценки знаний учащихся школ и колледжей
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления