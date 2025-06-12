Как фермерам получить льготный кредит на сельское хозяйство, рассказали в АКК

Заместитель председателя правления АО "Аграрная кредитная корпорация" Айдын Доскараев рассказал в интервью Zakon.kz об эффективной системе финансирования аграриев, о современных механизмах ее функционирования и системе цифровизации бизнес-процессов корпорации.

– Айдын Едилханович, каких финансовых результатов добилась Аграрная кредитная корпорация за 2024 год?

– На протяжении длительного времени "Аграрная кредитная корпорация" показывает положительную и стабильную динамику развития. В 2024 году Корпорация также продолжила демонстрировать устойчивый рост финансовых показателей.

Так, в рамках формирования доступной и эффективной системы финансирования Корпорацией (включая дочернюю организацию АО "КазАгроФинанс") за последние три года кратно увеличен объем финансирования АПК – с 464 млрд тенге в 2021 году до 822 млрд тенге в 2024 году. При этом фактический объем кредитования в 2024 году превысил запланированный в 1,4 раза.

Следует отметить, что в 2024 году Корпорацией разработан и внедрен механизм прямого субсидирования финансовых институтов, предусматривающий привлечение Компанией коммерческих средств с рынка капитала, субсидирование со стороны государства и предоставление сразу льготных кредитов для фермеров, например, программа "Кең дала-2", объем кредитования которой составил 179,5 млрд тенге.

Кроме того, впервые за всю историю деятельности Корпорации (с ноября месяца 2024 года) внедрено и начато раннее финансирование весенне-полевых и уборочных работ сезона 2025 года по программе "Кең дала-2", что весьма позитивно оценили отечественные аграрии, в результате чего уже в декабре 2024 года выделенный объем на 100 млрд тенге был полностью освоен.

Немаловажным фактом является и то, что по указанной программе благодаря совместным действиям группы АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" также впервые применен механизм гарантирования кредитов (85% от суммы займа) со стороны АО "Фонд развития предпринимательства "ДАМУ", облегчая доступность для не имеющих достаточно залогов фермеров к финансовым ресурсам Корпорации.

По итогам 2024 года количество поддержанных за год субъектов микро-, малого и среднего предпринимательства составило 14 804 единицы, консолидированный ссудный портфель увеличился на 19% (до 1,8 трлн тенге). При этом общее количество действующих заемщиков в кредитном портфеле (включая дочернюю организацию АО "КазАгроФинанс") составило свыше 76 тыс. фермеров.

– Как происходит внедрение цифровизации бизнес-процессов в АКК?

– Цифровизация является одним из главных приоритетов для Корпорации, посредством чего планируется улучшить качество предоставления услуг и расширить круг потенциальных получателей мер государственной поддержки.

Ключевыми реализованными инициативами Корпорации 2024 года являются следующие проекты:

онлайн-платформа рассмотрения заявок на микрокредитование, интегрированная с государственными базами и более чем 90 сервисами. Процесс подачи заявки включает три этапа, позволяя получить предварительное решение за 5 минут;

внедрение системы автоматизированного кредитования "SMART 10", ускоряющей рассмотрение заявок на кредитование животноводства и растениеводства. Срок рассмотрения заявки сокращен с 30 до 10 календарных дней;

создание цифрового кредитного досье, позволяющего автоматизировать сбор и обработку документов заемщика;

развитие внутренней ВРМ-системы;

запуск портала для независимой оценки BAGALAU.AGRONESIE.KZ;

разработка мобильного приложения AGROBAGALAU APP;

внедрение инструмента "Онлайн-осмотр", позволяющего сократить процесс осмотра залогов и объектов кредитования;

внедрение инструмента "Онлайн-подписания кредитных договоров путем биометрической идентификации";

внедрение инструмента "Онлайн-регистрации договоров залога".

– Какое количество фермеров смогли получить финансирование в АКК в 2025 году?

– В рамках выполнения поручения главы государства по своевременному обеспечению финансирования весенне-полевых и уборочных работ сезона 2025 года по льготным программам "Кең дала" и "Кең дала-2" на сегодняшний день профинансировано более 7,1 тыс. сельхозпроизводителей на более чем 460 млрд тенге, с охватом более 7,45 млн га.

В целях обеспечения доступа к финансированию активно реализуется программа гарантирования займов со стороны АО "ФРП "ДАМУ" – 85% от суммы кредита. В 2025 году уже выдано 1 188 гарантий на сумму 175 млрд тенге.

Общий лимит по программам льготного лизинга сельхозтехники на текущий год составляет 200 млрд тенге. Это позволит аграриям закупить свыше 6 тыс. единиц отечественной техники. Уже подано свыше 3,2 тыс. заявок на сумму 126 млрд тенге, заключено более 2,8 тыс. договоров на приобретение 3,5 тыс. единиц техники на общую сумму 68 млрд тенге.

Кроме того, "Аграрная кредитная корпорация" продолжает прием заявок на финансирование предприятий по производству продуктов питания и переработке сельскохозяйственной продукции. Данная программа в целях увеличения объема внутренней переработки товаров была экспериментально запущена Корпорацией в 2024 году и показала свою востребованность на рынке. Общий объем финансирования на 2025 год составит более 40 млрд тенге. Основная цель программы – поддержка предприятий в виде предоставления кредитных средств на льготных условиях для пополнения оборотного капитала.

Сумма финансирования составляет не более 3 млрд тенге на один проект в зависимости от направления. Ставка вознаграждения – 5% годовых. В программе могут принять участие предприятия, у которых основным видом деятельности является производство продуктов питания или переработка сельскохозяйственной продукции. Одним из требований к проектам является осуществление закупа сырья исключительно у отечественных производителей.

Также планируется внедрение еще ряда программ, нацеленных на дальнейшее развитие АПК.