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Прокурором Акмолинской области назначен Руфат Куттуков

Прокурором Акмолинской области назначен , фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2024 11:40 Фото: gov.kz
По согласованию с президентом Республики Казахстан приказом генерального прокурора от 17 мая 2024 года старший советник юстиции Руфат Куттуков назначен прокурором Акмолинской области, сообщает Zakon.kz.

Руфат Бауыржанович Куттуков трудовую деятельность в органах прокуратуры начал в 2000 году с должности помощника прокурора Айтекебийского района Актюбинской области.

В разные годы занимал должности специализированного природоохранного прокурора Актюбинской области, прокурора Жамбылского района Жамбылской области, прокурора города Атырау Атырауской области, первого заместителя прокурора Карагандинской области, начальника Департамента по работе с обращениями и делопроизводству Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.

С 2022 года являлся прокурором Мангистауской области.

За вклад в укрепление законности и правопорядка Руфат Куттуков награжден медалью "Жауынгерлік ерлігі үшін", почетный работник прокуратуры.

20 мая глава государства Касым-Жомарт Токаев назначил себе нового советника.

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