Нацбанк: Реальная ставка в Казахстане – самая низкая в регионе

По данным аналитиков, в Казахстане реальная ставка на 31 июля 2023 года впервые достигла 2,75%. Несмотря на "высокий" уровень номинальной базовой ставки, в Казахстане ее реальное значение на конец 2022 года было отрицательным – минус 3,55%.

В положительную зону реальная ставка вышла лишь в мае 2023 года.

При этом при оценке и сопоставлении денежно-кредитных условий центральных банков, в том числе и в Казахстане, как правило, учитывается лишь значение базовой процентной ставки в номинальном выражении. На основе анализа уровня базовой ставки эксперты-экономисты и СМИ делают вывод о сдерживающем или стимулирующем характере денежно-кредитной политики.



Вместе с этим, комментируя вопрос о том, что базовая ставка в Казахстане гораздо выше, чем в других странах, глава казахстанского центробанка Галымжан Пирматов отметил, что сравнивать базовые ставки разных стран неправильно, и денежно-кредитные условия сопоставляются главным образом на основе номинальных значений базовой ставки.

"Очень много обсуждений по номинальному уровню базовой ставки. (…) сравнивать с другими странами региона саму базовую ставку – это не совсем правильно. В каждой стране свои (денежно-кредитные. – Прим. ред.) условия", – считает он.

Так, например, при сравнении не учитывается целый ряд критически значимых параметров, в том числе соотношение базовой ставки к инфляции, а также локальная структура экономики и страновая специфика денежно-кредитной политики.

"Если сравнить даже страны нашего региона, разница между базовой ставкой и инфляцией на сегодня (например. – Прим. ред.) в Грузии – 10%, в Армении – больше 10%. В Российской Федерации – 7,7% разница между ставкой и инфляцией на сегодняшний день. В Узбекистане – 5%, а у нас с решением (о снижении базовой ставки до 16,5%. – Прим. ред.) это будет 2,5%, что является самым низким значением во всем регионе, в Кыргызстане – 2,7%". Галымжан Пирматов

Таким образом, в Казахстане номинальная процентная ставка выше по сравнению с другими сопоставимыми странами. В свою очередь реальная процентная ставка, которая в большей степени отражает жесткость или мягкость денежно-кредитных условий, с учетом годовой инфляции в Казахстане находится ниже других сопоставимых стран. Она же свидетельствует о проведении сбалансированной денежно-кредитной политики в рамках режима инфляционного таргетирования.

"Если помните, мы достигли пика инфляции в феврале 21,3% и до мая с конца прошлого года у нас была отрицательная реальная ставка. Поэтому я думаю, что экспертам это надо обязательно учитывать, и простое сравнение номинального уровня базовой ставки в различных странах региона и говорить, что у нас самая высокая ставка, – это абсолютно не верно", – заключил глава Нацбанка.

Ранее в пятницу Комитет денежно-кредитной политики Национального банка Казахстана принял решение снизить базовую ставку до 16,5% годовых с коридором +/– 1 п.п.