Опережая инфляцию: для чего Нацбанк повысил базовую ставку до 16,5%

Базовая ставка в Казахстане повышена до уровня августа 2023 года. Какие причины привели к решению Нацбанка об увеличении базовой ставки – Zakon.kz разъяснили аналитики.

Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка РК повысил базовую ставку до 16,5% годовых. В предыдущие два месяца ставка сохранялась на уровне 15,25%. Отметим, что в последний раз базовая ставка находилась на уровне 16,5% в августе 2023 года, после чего происходило ее постепенное снижение вплоть до декабря 2024 года.

Основная причина повышения: инфляция

В Нацбанке указали, что решение по ставке "принято с учетом анализа фактических данных, обновленных прогнозов и оценки баланса рисков инфляции". В частности, наблюдается рост по всем метрикам инфляции. Годовая инфляция в феврале ускорилась до 9,4%. При этом наибольший рост цен отмечается в сегменте услуг.

"Давление на цены со стороны внешнего сектора усилилось вследствие дальнейшего ускорения инфляции в России. Цены на продовольствие в мире все еще находятся на высоком уровне, несмотря на некоторое снижение с декабря 2024 года. Глобальный рост цен на текущий момент остается устойчивым. Сохраняются инфляционные и геополитические риски, которые обуславливают более жесткую денежно-кредитную политику и риторику центральных банков". Национальный Банк РК

Также был повышен прогноз инфляции на ближайшие годы: в 2025 году она ожидается в пределах 10-12%, в 2026 году – 9-11%. Предполагается, что только в 2027 году инфляция снизится до уровня 5,5-7,5%.

Финансовый аналитик Арман Бейсембаев отмечает, что ранее бывали разовые всплески инфляции, но затем она возвращалась к прежним уровням или снижалась, что позволяло Нацбанку удерживать базовую ставку. Но в последние месяцы наблюдался устойчивый рост показателя.

При этом денежно-кредитные условия нужно было сохранять достаточно жесткими, чтобы сдерживать инфляцию, для достижения целевого таргета по инфляции в 5%.

"Регулятор всегда подчеркивал, что будет держать ставку высокой, пока инфляция не приблизится к целевому уровню. Однако сейчас мы видим, что эта политика не дает ожидаемых результатов. Судя по всему, внешние условия ухудшаются, что отражается и на внутренней экономической ситуации". Арман Бейсембаев

В частности, потенциальный рост цен на ГСМ, продолжающийся рост тарифов на ЖКХ оказывают дополнительное инфляционное давление, уточнил эксперт.

Кроме того, продолжаются транши из Нацфонда, продолжают действовать различные льготные программы кредитования и т.д.

Помимо прочего, падает цена на нефть, что также создает риски. В целом, факторов, указывающих на ускорение инфляции, становится все больше. Видя эти тревожные сигналы, Нацбанк начинает действовать на опережение и повышает процентную ставку заранее.

"На самом деле очень сильно похоже на то, что до недавней поры делал Центробанк России, пытаясь сдержать нарастающую инфляцию. И сейчас мы видим, что ЦБ РФ довел свою процентную ставку до 21%". Арман Бейсембаев

Факторы давления на инфляцию

Национальный банк повысил базовую ставку до 16,5%, что более чем на 1% выше предыдущего уровня. Это можно рассматривать как некий упреждающий шаг против инфляции, говорит финансовый консультант Расул Рысмамбетов.

При этом в целом глобальная ситуация по инфляции осложняется торговыми войнами и нестабильностью на внешних рынках. В связи с чем во втором квартале года будет происходить дальнейший рост цен и инфляции.

Кроме этого, происходит дерегулирование коммунальных тарифов и рынка ГСМ. Стране необходимы новые нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), модернизация теплоэлектроцентралей (ТЭЦ), и реализация этих задач в рамках программы "Тариф в обмен на инвестиции" неизбежно приведет к удорожанию услуг, полагает финансист. Государство, вероятно, будет стимулировать более экономное потребление ресурсов – воды, электричества, отопления.

Потенциальное увеличение налоговой нагрузки на бизнес, о котором упоминалось выше, также приводит к росту инфляционных ожиданий.

Эксперт полагает, что в сложившейся ситуации государственные органы, скорее всего, будут искать механизмы, чтобы минимизировать влияние трех ключевых факторов – роста тарифов, дерегулирования цен на ГСМ и налогового давления.

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