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О необходимости смелых подходов в торговой политике высказался Токаев

О необходимости смелых подходов в торговой политике высказался Токаев Фото: primeminister.kz
В своем Послании народу Казахстана президент Касым-Жомарт Токаев объяснил, для чего стране необходимо перейти к протекционистской экономической политике, сообщает Zakon.kz.

Как отметил глава государства, сейчас многие страны активно применяют меры по защите внутреннего рынка. К протекционистской промышленной политике перешли даже развитые государства. Тем не менее в Казахстане, по классификации ВТО, уровень защиты внутреннего рынка остается низким. В стране применяют всего 128 нетарифных мер.

"Поэтому нам нужны новые, смелые подходы в торговой политике. Государство обязано защищать отечественных производителей. Это не сигнал для закрытия нашей экономики от внешнего мира: она должна оставаться открытой, но с учетом интересов национального бизнеса", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

За прямой трансляцией Послания президента народу Казахстана следите здесь.

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Послание Токаева - 2023 Токаев Касым-Жомарт
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