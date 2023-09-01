Токаев поручил трансформировать холдинг "Байтерек" и перезагрузить деятельность "Отбасы банка"

Фото: АО "НУХ "Байтерек"

Выступая 1 сентября 2023 года с Посланием народу Казахстана, глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что государственную поддержку важно дифференцировать по уровню технологической сложности производств и категориям бизнеса, сообщает Zakon.kz.

Президент отметил, что крайне важна операционная эффективность государственной поддержки. "Поэтому нужно осуществить структурную трансформацию холдинга "Байтерек" и его масштабную цифровизацию". Касым-Жомарт Токаев Он подчеркнул, что "самого пристального внимания требует стимулирование экспорта". "Механизмы для этого имеются, но нет системного подхода. Поэтому на базе компании KazakhExport следует создать полноценный институт продвижения экспорта с консолидацией в нем всех необходимых инструментов. Кроме того, важно перезагрузить деятельность "Отбасы банка", переориентировав фокус с областных центров на районы, моногорода и села". Касым-Жомарт Токаев Как отметил глава государства, "очевидно, что успешное развитие предпринимательства невозможно без развития конкуренции". "Сегодня в целом ряде базовых отраслей доминируют несколько крупных игроков. Это ведет к искажениям рынка". Касым-Жомарт Токаев Текстовую трансляцию выступления президента с Посланием народу Казахстана можете прочитать здесь. Читайте также Привлечь в Казахстан три зарубежных банка поручил президент Токаев поручил внедрить новые инструменты в бюджетной политике Глава государства объяснил, на что нужно тратить средства из Нацфонда

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