Токаев поручил трансформировать холдинг "Байтерек" и перезагрузить деятельность "Отбасы банка"
Фото: АО "НУХ "Байтерек"
Выступая 1 сентября 2023 года с Посланием народу Казахстана, глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что государственную поддержку важно дифференцировать по уровню технологической сложности производств и категориям бизнеса, сообщает Zakon.kz.
Президент отметил, что крайне важна операционная эффективность государственной поддержки.
"Поэтому нужно осуществить структурную трансформацию холдинга "Байтерек" и его масштабную цифровизацию".Касым-Жомарт Токаев
Он подчеркнул, что "самого пристального внимания требует стимулирование экспорта".
"Механизмы для этого имеются, но нет системного подхода. Поэтому на базе компании KazakhExport следует создать полноценный институт продвижения экспорта с консолидацией в нем всех необходимых инструментов. Кроме того, важно перезагрузить деятельность "Отбасы банка", переориентировав фокус с областных центров на районы, моногорода и села".Касым-Жомарт Токаев
Как отметил глава государства, "очевидно, что успешное развитие предпринимательства невозможно без развития конкуренции".
"Сегодня в целом ряде базовых отраслей доминируют несколько крупных игроков. Это ведет к искажениям рынка".Касым-Жомарт Токаев
Текстовую трансляцию выступления президента с Посланием народу Казахстана можете прочитать здесь.
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