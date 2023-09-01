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Токаев поручил трансформировать холдинг "Байтерек" и перезагрузить деятельность "Отбасы банка"

Токаев поручил трансформировать холдинг "Байтерек" и перезагрузить деятельность "Отбасы банка" Фото: АО "НУХ "Байтерек"
Выступая 1 сентября 2023 года с Посланием народу Казахстана, глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что государственную поддержку важно дифференцировать по уровню технологической сложности производств и категориям бизнеса, сообщает Zakon.kz.

Президент отметил, что крайне важна операционная эффективность государственной поддержки.

"Поэтому нужно осуществить структурную трансформацию холдинга "Байтерек" и его масштабную цифровизацию".Касым-Жомарт Токаев

Он подчеркнул, что "самого пристального внимания требует стимулирование экспорта".

"Механизмы для этого имеются, но нет системного подхода. Поэтому на базе компании KazakhExport следует создать полноценный институт продвижения экспорта с консолидацией в нем всех необходимых инструментов. Кроме того, важно перезагрузить деятельность "Отбасы банка", переориентировав фокус с областных центров на районы, моногорода и села".Касым-Жомарт Токаев

Как отметил глава государства, "очевидно, что успешное развитие предпринимательства невозможно без развития конкуренции".

"Сегодня в целом ряде базовых отраслей доминируют несколько крупных игроков. Это ведет к искажениям рынка".Касым-Жомарт Токаев

Текстовую трансляцию выступления президента с Посланием народу Казахстана можете прочитать здесь.

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Байтерек Байтерек Послание Токаева - 2023 Банки Токаев Касым-Жомарт Казахстан
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