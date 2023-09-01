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Токаев поручил внедрить новые инструменты в бюджетной политике

Токаев поручил внедрить проект полноценного блочного бюджета Фото: unsplash
Выступая 1 сентября 2023 года с Посланием народу Казахстана, глава государства Касым-Жомарт Токаев остановился на крайне важной проблеме – бюджетной политике, сообщает Zakon.kz.

Президент напомнил, что в прошлом году поручал реформировать бюджетную систему путем перехода от "управления бюджетом" к "управлению результатами".

"Эта задача будет решена в рамках принятия нового кодекса, который повысит открытость, ответственность и самостоятельность участников бюджетного процесса. Вместе с тем для дальнейшего повышения эффективности бюджетной политики необходимо постоянно искать новые инструменты и возможности. Поэтому поручаю правительству в рамках нескольких министерств и регионов внедрить в пилотном режиме проект полноценного блочного бюджета".Касым-Жомарт Токаев

Он отметил, что в региональной политике уже проведены важные реформы – это и внедрение прямой выборности акимов, и административная реформа.

"Однако не менее актуальным вопросом является кардинальное изменение межбюджетных отношений".Касым-Жомарт Токаев

По его словам, в рамках перехода на новую экономическую модель предстоит повысить уровень бюджетной самостоятельности регионов.

"Решение о передаче в регионы части поступлений по корпоративному подоходному налогу и иным видам платежей дало положительные результаты. В прошлом году рост доходов регионов превысил 30%. Поэтому следующим этапом реформы будет распространение этой нормы на другие налоги, включая НДС. Задача – передать на второй уровень бюджета дополнительно не менее двух триллионов тенге. По итогам поэтапной фискальной децентрализации доля трансфертов из республики в структуре доходов местного бюджета должна снизиться в среднем до 25% (сейчас – около 50%)".Касым-Жомарт Токаев

Текстовую трансляцию выступления президента с Посланием народу Казахстана можете прочитать здесь.

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Послание Токаева - 2023 Токаев Касым-Жомарт Казахстан
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