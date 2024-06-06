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Строительство АЭС в Казахстане: когда могут озвучить срок проведения референдума

Казахстан, Минэнерго, энергия , фото - Новости Zakon.kz от 06.06.2024 13:18 Фото: pixabay
Вице-министр энергетики РК Сунгат Есимханов в кулуарах Сената 6 июня рассказал, когда могут озвучить срок проведения референдума по строительству атомной станции в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Сунгат Есимханов сообщил, что решение по проведению референдума по строительству АЭС будет принимать руководство страны.

При этом он не исключил вероятность того, что такое решение могут принять осенью – именно к этому времени Минэнерго планирует завершить разъяснительную работу среди населения.

"Возможно, да. Практически никакой суммы на объезд регионов и пропаганду не выделялось. В рамках нашей текущей деятельности (проводится работа. – Прим. ред.). Наши коллеги и так делают совместно с акиматами на местах, специальных сумм на это не выделяется. Большой объем работы – предварительно осенью наша плановая работа завершится, осталось половину регионов объездить. В целом, опрос респондентов показывает, что 55-57% населения поддерживает (строительство АЭС в Казахстане. – Прим. ред.). Эту работу надо продолжить, есть, кто поддерживает, и кто не поддерживает. Мы предоставляем населению информацию касательно экологии, энергетики и безопасности", – заявил он.

21 декабря 2023 года генеральный директор ТОО "Казахстанские атомные электрические станции" Тимур Жантикин рассказал, во сколько обойдется строительство атомной электростанции в Казахстане.

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