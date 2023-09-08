Казахстан закупил арбузы и дыни почти на 9 млн долларов
Фото: pixabay
В Комитете государственных доходов МФ РК рассказали Zakon.kz интересные факты об импорте и экспорте дынь и арбузов за семь месяцев 2023 года, сообщает Zakon.kz.
По данным комитета, за этот период в Казахстан импортировано 43,5 тысячи тонн арбузов и дынь на 8 911,1 тысячи долларов:
- из Узбекистана – 34 тысячи тонн;
- из Ирана – 3,1 тысячи тонн;
- из Таджикистана – 421,5 тонны.
За это время, как добавили специалисты, из Казахстана экспортировано 2,9 тысячи тонн этих бахчевых культур на 959,6 тысячи долларов в такие страны, как:
- Монголия (940,8 тонны);
- Латвия (574,2 тонны);
- Украина (716 тонн);
- Германия (252,3 тонны);
- Польша (271,3 тонны);
- Эстония (115,2 тонны) и другие.
Примечательно, что основную часть экспорта занимают дыни.
В заключении сказано, что в сравнении с аналогичным периодом 2022 года наблюдается рост экспорта на 1,8 тыс. тонн.
В июле 2023 года фермер из Туркестанской области рассказал, с какими трудностями столкнулись крестьяне, выращивающие арбузы и дыни.
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