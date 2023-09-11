Токаеву доложили о росте цен на казахстанскую нефть

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления АО НК "КазМунайГаз" Магзума Мирзагалиева и дал ему поручения по развитию нефтегазовой отрасли в стране, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Акорды 11 сентября, Магзум Мирзагалиев доложил главе государства о результатах работы национальной компании за восемь месяцев текущего года. Он отметил, что "КазМунайГаз" нарастил добычу нефти и газового конденсата, а также транспортировку и переработку нефти. Он добавил, что компания запустила производство казахстанского бренда нефти KEBCO (Kazakhstan Export Blend Crude Oil). Ее экспорт устойчиво растет, а цена в августе 2023 года превышала стоимость нефти марки Brent.

"Магзум Мирзагалиев доложил президенту о темпах отгрузки горюче-смазочных материалов с нефтеперерабатывающих заводов, в том числе на нужды сельхозтоваропроизводителей на период уборочных работ. В частности, на уборочную компанию "КазМунайГаз" выделил 426 тысяч тонн дизельного топлива. Главе государства также представили информацию о работе по наращиванию танкерного флота компании, в том числе крупнотоннажного, для транспортировки энергоресурсов в акваториях Каспийского и открытых морей", – говорится в сообщении пресс-службы.

Касым-Жомарт Токаев выслушал отчет о том, как национальная компания реализует соцпроекты. Председатель правления "КазМунайГаза" доложил о начале строительства нового опреснительного завода для нужд Жанаозена и о реконструкции магистрального водовода Астрахань – Мангышлак.





"В завершение встречи глава государства дал ряд конкретных поручений по реализации инвестиционных проектов, повышению экспорта углеводородов и увеличению масштабов геологоразведочных работ. Президент отметил важность фокусирования отрасли на глубокой переработке нефти и газа", – отметили в пресс-службе.

Ранее Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления АО "НК "QazaqGaz" Санжара Жаркешова.