Токаеву рассказали, куда экспортируют казахстанскую нефть

31 января 2024 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления АО НК "КазМунайГаз" Магзума Мирзагалиева. Глава государства заслушал отчет об итогах операционной и финансовой деятельности компании за 2023 год, сообщает Zakon.kz.

Отмечено, что согласно представленным данным, по ключевым производственным показателям "КазМунайГаз" достиг роста в сравнении с 2022 годом.



Президенту было доложено о развитии экспортных маршрутов казахстанской нефти.

В частности, начаты поставки сырья в Германию и в направлении Азербайджана по нефтепроводу "Баку – Тбилиси – Джейхан", расширен танкерный флот совместно с партнерами из Объединенных Арабских Эмиратов.

Кроме того, главе государства была представлена информация об исполнении его поручений по увеличению производства товарного газа и обеспечению бесперебойных поставок нефтепродуктов на внутренний рынок, а также привлечении инвестиций и развитии проектов нефтегазохимии.

Наряду с этим Магзум Мирзагалиев сообщил о прогрессе в реализации морского проекта "Каламкас-море, Хазар, Ауэзов" в казахстанском секторе Каспийского моря и программы геологоразведки национальной компании.

Касым-Жомарт Токаев также заслушал отчет о реализации социальных проектов в регионах присутствия компании. Так, Президенту было доложено о завершении реконструкции магистрального водовода "Астрахань – Мангышлак" (I очередь) и начале строительства нового опреснительного завода для нужд города Жанаозена.

"В завершение встречи глава государства дал ряд поручений по реализации инвестиционных проектов, поддержанию стабильности маршрутов углеводородного экспорта и расширению масштабов геологоразведочных работ", – говорится в сообщении.

Президент отметил важность фокусирования деятельности нацкомпании на развитии нефтегазохимической отрасли.

28 ноября 2023 года в Министерстве энергетики Казахстана сделали заявление по поводу добычи нефти. По словам советника министра энергетики РК Шынгыса Ильясова, на крупных месторождениях страны – Тенгизе, Кашагане и Карачаганаке – сократили добычу нефти в связи с погодными условиями и ограничениями приема на Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК).