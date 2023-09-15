Запасы цветных металлов могут закончиться в Казахстане через 10-15 лет

По словам заместителя председателя Комитета индустриального развития Министерства промышленности и строительства РК Турара Жолмагамбетова, запасы цветных и благородных металлов, составляющие сейчас значительную долю экспорта, могут быть выработаны за 10-15 лет, сообщает Zakon.kz.

Он выступил на I съезде геологов Казахстана, отметив, что импорт сырья приводит не только к высоким транспортным издержкам, но и к рискам, связанным с нестабильной политической ситуацией в странах добычи и возможным введением ограничений на вывоз сырья. Сейчас интенсивная разработка сформированной еще во времена СССР базы полезных ископаемых, при низкой восполняемости запасов, ведет к их постепенному исчерпанию.

"В частности, в Восточном Казахстане полностью отработаны такие крупные свинцово-цинковые месторождения, как Шемонаихинское, Юбилейно-Снегирихинское, Зыряновское. По этой причине после 65 лет деятельности Торгайское бокситовое рудоуправление АО "Алюминий Казахстана" ERG остановил все работы. В целом, запасы цветных и благородных металлов, составляющие в настоящее время значительную долю экспорта, могут быть выработаны за 10-15 лет". Турар Жолмагамбетов

Также он остановился на проблеме дефицита сырья в некоторых промышленных предприятиях страны. АО "Ульбинский металлургический завод" является одним из трех в мире производителей бериллия (США, Япония) и одним из четырех производителей танталовой продукции (США, Япония, Китай). Выпускаемые продукции полностью экспортируются, в том числе потребляются европейскими компаниями, как Plansee SE, Auerhammer Metallwerk GmbH, AVX Lanskroun.

"При этом из-за отсутствия собственного запаса тантал-ниобиевое сырье импортируется из Конго. Аналогичная ситуация складывается у АО "Усть-Каменогорский титаномагниевый комбинат", которое импортирует сырье для производства титана из Норвегии. Также имеется сырьевая зависимость РГП "Жезказганредмет" от ТОО "Корпорация Казахмыс". При этом 100% выпускаемой продукции РГП "Жезказганредмет" переходит в собственность ТОО "Корпорация Казахмыс". Турар Жолмагамбетов

Основываясь на задаче о переходе на углубленную переработку, Казахстан предложил на рассмотрение Европейского союза вопрос о создании совместного производства по переработке металлических руд с выпуском готовых продукции (литий-ионные аккумуляторные батареи, электротехническая продукция, катализаторы) в нашей стране.

"Для этого Казахстану необходимо, в первую очередь отечественным производствам, предоставить сырьевую независимость. Сегодняшние наши усилия направлены на создание технологически прогрессивной промышленности, ориентированной на выпуск продукций средних и верхних переделов". Турар Жолмагамбетов

По его мнению, на среднесрочной перспективе Казахстану необходимо:

на постоянной основе проводить геологоразведочные работы по поиску новых месторождений, где будут принять участие специализированные отечественные и зарубежные компании;

создать кадастр всех накопленных техногенных отходов с результатами лабораторных анализов по химическому составу.

актуализировать кадастр всех существующих месторождений (медные, урановые, фосфатные, угольные и т.д.) полезных ископаемых РК для оценки потенциала недр, подтверждения достоверности запасов в части РМ и РЗМ, по каждому месторождению утвердить перечень подлежащих извлечению полезных компонентов с указанием минимального значения коэффициентов извлечения в концентрат и металл.

Также на съезде подписали меморандум о взаимопонимании между Национальной геологической службой и Британской геологической службой.