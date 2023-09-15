Геологи Казахстана и Великобритании договорились о сотрудничестве
Партнерство, как указано в меморандуме о взаимопонимании, будет включать обмен опытом в области передовых геологических технологий, региональных геологических исследований, методологий лабораторных исследований, разработки геологических баз данных, использования передовых международных практик и современных технологий для геологического картирования.
От британской стороны документ подписал директор BGS по национальным и международным геонаукам Дэвид Шофилд.
Особую важность меморандума подчеркнул председатель Комитета геологии Министерства промышленности и строительства РК Ерлан Акбаров.
"Мы в последние годы с ними сотрудничаем. Этот меморандум даст нам импульс для развития геологической отрасли в направлении редкоземельных металлов, разведки, обмене технологиями, знаниями и компетенциями наших специалистов".Ерлан Акбаров
Также меморандум подразумевает совместные мероприятия, такие как специализированные научные семинары и курсы повышения квалификации, которые должны способствовать совместному обмену знаниями.
1 сентября Касым-Жомарт Токаев в своем Послании отметил, что в нашей богатой ресурсами стране долгое время не было значимых геологических открытий. Эту ситуацию, подчеркнул глава государства, нужно менять. Отдельного внимания, по мнению президента, требует геологоразведка.