Геологи Казахстана и Великобритании договорились о сотрудничестве

На I съезде геологов Казахстана подписали меморандум о взаимопонимании между Национальной геологической службой и Британской геологической службой, сообщает Zakon.kz.

Партнерство, как указано в меморандуме о взаимопонимании, будет включать обмен опытом в области передовых геологических технологий, региональных геологических исследований, методологий лабораторных исследований, разработки геологических баз данных, использования передовых международных практик и современных технологий для геологического картирования.

От британской стороны документ подписал директор BGS по национальным и международным геонаукам Дэвид Шофилд.

Особую важность меморандума подчеркнул председатель Комитета геологии Министерства промышленности и строительства РК Ерлан Акбаров.

"Мы в последние годы с ними сотрудничаем. Этот меморандум даст нам импульс для развития геологической отрасли в направлении редкоземельных металлов, разведки, обмене технологиями, знаниями и компетенциями наших специалистов". Ерлан Акбаров

Также меморандум подразумевает совместные мероприятия, такие как специализированные научные семинары и курсы повышения квалификации, которые должны способствовать совместному обмену знаниями.

1 сентября Касым-Жомарт Токаев в своем Послании отметил, что в нашей богатой ресурсами стране долгое время не было значимых геологических открытий. Эту ситуацию, подчеркнул глава государства, нужно менять. Отдельного внимания, по мнению президента, требует геологоразведка.

