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Новый министр промышленности рассказал об изучении казахского языка и назвал себя кандасом

Новый министр промышленности рассказал об изучении казахского языка и назвал себя кандасом Фото: primeminister.kz
Министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев на пресс-конференции в правительстве РК 19 сентября ответил на вопросы журналистов о своем гражданстве и новой должности, сообщает Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, считает ли Канат Шарлапаев себя достойным должности министра, учитывая, что он не родился и не рос в Казахстане.

"Если вопрос касается того, кто считается достойным, а кто нет, то это решение правительства, главы государства. Судить о результатах моей работы будут глава государства, народ Казахстана и правительство", – ответил Канат Шарлапаев.

Новый министр промышленности и строительства добавил, что сейчас активно занимается изучением государственного языка.

"Я учу свой родной язык. Я хожу на уроки казахского языка пять раз в неделю. Ко мне приходит учитель, и я учу казахский язык. Я не чужой человек. Я кандас, вернувшийся в Казахстан". Канат Шарлапаев

Журналисты также напомнили министру о программе льготного автокредитования, которую многие казахстанцы считают провальной. За нее отвечал холдинг "Байтерек", которым до недавнего назначения министром управлял Канат Шарлапаев. Новый глава министерства поспешил перечислить свои достижения.

"Как я уже отметил, оценку моей работы будут давать правительство, глава государства, парламент, народ Казахстана. В Костанае откроют завод, мы с правительством вели переговоры с инвестором. У меня есть профессиональный навык на то, чтобы правильно вести диалог с бизнесом и приземлять проекты в Казахстане".Канат Шарлапаев

Министр также добавил, что после прихода в национальный управляющий холдинг "Байтерек" не поменял ни одного сотрудника.

"Все мои коллеги остались на месте. То же самое произойдет и в Министерстве промышленности и строительства. Я не буду менять ни одного из своих вице-министров. Я продолжу работать с людьми, которые знают свое дело".Канат Шарлапаев

Канат Шарлапаев стал гражданином Казахстана недавно. У него было гражданство России и Великобритании. 19 ноября 2022 года он обратился с заявлением к российской стороне с просьбой о лишении его гражданства.

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