Увеличение в 5 раз взносов в ОСМС прокомментировал Куантыров

Министр национальной экономики Алибек Куантыров на пресс-конференции в правительстве 30 января прокомментировал предложение о повышении в пять раз взносов в систему ОСМС с малого бизнеса, передает Zakon.kz.

На пресс-конференции по итогам заседания правительства министр национальной экономики Алибек Куантыров прокомментировал предложения о повышении в пять раз взноса в систему обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) с отдельны категорий граждан, в том числе – субъектов предпринимательства. Такой проект закона размещен на платформе "Открытые НПА" для обсуждения".

"Я думаю, к этому все-таки нужно постепенно приходить, потому что все социальные расходы государство нести не может. Мы являемся очень социально-ориентированным государством, у нас более 50% госбюджета уходит на социальные расходы. Но понятно, что, как в развивающихся, так и в развитых странах, нужно чтобы бизнес нес социальную ответственность, и это нужно работникам. Тогда они будут защищены, больше будет выплат при наступлении страхового случая". Алибек Куантыров

При этом министр подчеркнул, что повышение взносов в систему ОСМС коснется не только представителей малого и среднего бизнеса, но и других категорий граждан.

"Я не то чтобы позитивно отношусь к этому. Я отношусь к этому с пониманием. Но (принимая такие законы – Прим. Ред) нужно учитывать, конечно же, нагрузку на бизнес". Алибек Куантыров

На заседании правительства 30 января Алибек Куантыров рассказал о том, сколько денег будет выделено на развитие бизнес-проектов и какой будет новая программа поддержки предпринимательства.