Эксперт объяснил, почему российское зерно дешевле казахстанского

Первый заместитель председателя партии "Ауыл" Толеутай Рахимбеков объяснил, почему российское зерно более конкурентоспособное и дешевле казахстанского, сообщает Zakon.kz.

По его словам, Россия уже 10 лет, с 2014 года, живет под санкциями Запада. За это время россияне приспособились и изменили государственную аграрную политику и поддержу фермеров.

"Благодаря этому у них сегодня урожайность сельхозкультур в 1,5 раза выше, чем у нас", – сказал Толеутай Рахимбеков 25 сентября на пятой международной конференции Agricom.

Он признал, что российская продукция стала более конкурентоспособной, чем казахстанская.

"Далеко ходить не надо. Сравним Омскую и Северо-Казахстанскую области, соседние области. Земельные, почвенные и погодные условия абсолютно одинаковые. Но в Омской области урожайность 20 центнеров с гектара, а у нас в СКО – 12. Затраты на один гектар у фермеров одинаковые, но российский фермер получает урожай в 1,5 раза больше. Соответственно, и себестоимость в 1,5 раза меньше. Вот почему российское зерно дешевле, чем казахстанское", – пояснил эксперт.

Ранее Зерновой союз Казахстана предложил сократить запрет на ввоз пшеницы в страну.