Казахстан потратит 690 млн долларов на совместное с РФ строительство ГОК в Костанайской области

Аким Костанайской области Кумар Аксакалов на пленарной сессии международной промышленной выставки "ИННОПРОМ. Казахстан" в Астане рассказал о сотрудничестве региона с российской стороной, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Кумар Аксакалов сообщил, что в регионе динамично развивают машиностроение.

"Реализуются совместные проекты по сборке легковых автомобилей с КНР и Южной Кореей, Узбекистаном. Очень тесные взаимоотношения по сборке тракторов с Беларусью – сейчас идет большой проект по локализации кабинок. Хорошие планы по сборке двигателей. Шесть проектов в машиностроении реализуются сейчас с участием российского бизнеса. Общая сумма инвестиций составляет порядка 500 млн долларов", – сообщил аким.

Второе направление совместной кооперации с российскими бизнесменами – горнодобывающая отрасль. В качестве примера Кумар Аксакалов назвал строительство горно-металлургического комбината на месторождении Маятас в южной части региона.

"420 тыс. тонн концентрата полиметаллической руды, порядка 2 тонн сплава доре, 1,2 тыс. новых рабочих мест. Сумма проекта составляет порядка 690 млн долларов. Этот проект в начальной стадии, идут геологоразведочные работы. Надеемся, что те прогнозы и планы, которые выстраиваются по реализации данного проекта, будут хорошо реализованы", – подчеркнул глава региона.

Еще одно перспективное направление, в котором Казахстан мог бы сотрудничать с российскими и белорусскими инвесторами – переработка продукции сельского хозяйства.

"Костанайская область аграрно-индустриальная, мы ежегодно производим порядка 5 млн тонн зерна. Большая его часть перерабатывается, но вместе с тем глубоких переделов и технологий по глубокой переработке пока еще нет. Нам надо двигаться туда. Как раз этот год мы получаем не тот объем зерна, который планировали. С учетом изменений климата нужно уходить в глубокую переработку и повышать стоимость произведенной продукции. У нас начинается один проект. Но мы могли бы реализовать еще несколько таких проектов с участием российского и белорусского бизнеса", – резюмировал Кумар Аксакалов.

При этом он напомнил, что государство планирует субсидировать до 50% затрат бизнесменам, которые начнут работать в сфере глубокой переработки сельхозпродукции.



4 августа во время форума "Kostanay Invest 2023" презентовали инвестиционный потенциал Костанайской области в разных сферах, ключевые из которых – автомобилестроение, агропромышленный комплекс и горно-добывающая промышленность.