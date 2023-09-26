Новый формат госзакупок электроэнергии: ждать ли резкого скачка тарифов

Эксперты и руководство энергоснабжающих компаний прокомментировали то, как отразится на тарифах и на рынке в целом переход к конкурсной системе госзакупок электроэнергии для бюджетных организаций, передает Zakon.kz.

Поправки в законодательство, касающиеся госзакупа электроэнергии, начнут действовать с 1 января 2024 года. С этого момента бюджетные организации смогут проводить госзакупки у поставщиков электричества только на конкурсной основе, а значит лишатся возможности напрямую заключать договоры с гарантирующими поставщиками (ГП).

Гарантирующий поставщик – это такая энергоснабжающая организация (ЭСО), тарифы которой регулируются уполномоченным органом. Также ГП обязуется осуществлять энергоснабжение в случаях прекращения поставок от всех других ЭСО не по вине потребителя. Подавляющее большинство жителей страны получают электричество именно от ГП.

При равной себестоимости 1 кВтч для нерегулируемых ЭСО и гарантирующих поставщиков, ГП реализуют населению электроэнергию по регулируемому тарифу, который установлен ниже уровня себестоимости. По данным анализа рынка осенью текущего года себестоимость 1 кВтч у ГП составляет 23 тенге, при среднем тарифе по стране для физлиц 16,5 тенге. Как правило, убыточность поставок бытовым потребителям, ГП компенсируют высоким тарифом для "бюджетников".

Фото: "Астанаэнергосбыт"

Как отметил генеральный директор ТОО "Астанаэнергосбыт" Александр Зинкевич, когда поправки вступят в действие, нерегулируемые ЭСО, не имеющие "нагрузки" из большого числа бытовых потребителей, смогут предложить бюджетным организациям на конкурсах по госзакупкам более низкий тариф.

"Изначально дифференциация по группам потребителей вводилась с целью субсидирования убыточных тарифов физических лиц за счет сверхвысоких тарифов для бюджетных организаций. Если бюджетные организации будут переходить в нерегулируемые ЭСО, они перестанут выполнять функцию субсидирования. То есть, бюджетные деньги будут работать в пользу конкретных лиц (нерегулируемых энергоснабжающих организаций), которые свободны в их распределении и не несут никакой социальной нагрузки, и что в свою очередь приведет к росту тарифа для населения". Александр Зинкевич

Он также обратил внимание на то, что действующий в Казахстане Национальный проект по развитию предпринимательства на 2021 – 2025 годы предусматривает отмену дифференциации тарифов только к 2025 году. А значит поправки в части правил госзакупа электроэнергии будут в течение года закреплять неравные условия конкуренции между ЭСО.

Своим видением ситуации поделился эксперт в сфере конкурентной политики и права, автор телеграм-канала Antitrust Monitor KZ Куат Асамбеков. Он отметил, что поправки изначально разрабатывались, как еще один шаг к формированию конкурентного рынка электроэнергии.

"Сейчас планируется перевести госзакуп электроэнергии на конкурсную основу, и на первый взгляд это соответствует конкурентной модели, и рынок должен от этого выигрывать". Куат Асамбеков

По его словам, сейчас тарифы установленные КРЕМ для бюджетных организаций доходят до 80 тенге за 1 кВтч, при среднем экономически обоснованном тарифе 20-25 тг. И для отдельной ЭСО это, конечно, "лакомый кусочек". Но при этом гарантирующие поставщики вынуждены нести издержки при обслуживании действующей системы.

"Считаю, что при текущей ситуации имеет смысл разграничивать коммерческих и бюджетных потребителей услуг ГП. Если коммерческие предприятия должны иметь право выбора ЭСО, то целесообразность такого выбора для бюджетных организаций, конечно, под вопросом. На сегодня они, по сути, являются каналом социальной поддержки от государства для бытовых потребителей. Конечно, безадресно, но это уже другой вопрос. Поэтому целесообразно было бы сохранить привязку бюджетных организаций к ГП". Куат Асамбеков

Как отмечают эксперты, поправки могут иметь большой негативный эффект для бытовых потребителей в виде резкого скачка тарифов на электричество.

По результатам расчетов Казахстанской электроэнергетической ассоциации на примере Атырауской области, уход от гарантирующих поставщиков 844 бюджетных организаций, финансируемых из госбюджета, электроэнергия для жителей может подорожать более чем в два раза. Примерно такого повышения тарифов для населения можно ожидать по всему Казахстану.

В качестве выхода из сложившейся ситуации эксперты предлагают до момента полной отмены дифференциации тарифов рассмотреть возможность приоритетной поставки электроэнергии бюджетным организациям гарантирующими поставщиками. Это предложение изложено в коллективном обращении ряда ЭСО и Казахстанской электроэнергетической ассоциации на имя премьер-министра Алихана Смаилова.

В перспективе, по мнению экспертов, решить многие проблемы и сформировать действительно конкурентный рынок поможет отказ от системы дифференцированных тарифов и перекрестного субсидирования и переход на адресное выделение целевых субсидий конкретным социально уязвимым бытовым потребителям, которые в этом нуждаются.