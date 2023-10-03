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Возможность смены инвестора "АрселорМиттал Темиртау" прокомментировал министр промышленности

Шарлапаев прокомментировал возможность смены инвестора на АМТ Фото: primeminister.kz
Министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев на брифинге в правительстве 3 октября высказался о возможности смены инвестора на предприятии "АрселорМиттал Темиртау", сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались у Каната Шарлапаева, возможна ли смена инвестора на АМТ, учитывая череду аварий на предприятии, в том числе с жертвами.

"Смена инвестора – это вопрос добровольного желания одного инвестора заменить себя на другого. Кто-то должен уйти добровольно и передать свою долю какому-то другому лицу. Сейчас, в данном случае, если мы говорим о конкретной ситуации касательно конкретного предприятия, то речь идет о следующем: существует достаточное количество инцидентов, по которым государство ведет работу. И по мере завершения работы – понятно, что для предприятий будут последствия", - сказал Канат Шарлапаев.

Он напомнил, что по факту гибели горняков на шахте "Казахстанская" возбуждены уголовные дела, и компетентные органы их расследуют.

"Я не могу комментировать то, что было в прошлом, но недавний факт – он еще на стадии расследования. Понятно, что текущее расследование комментировать я не могу. Второе – существует требование по промышленной безопасности, существуют требования по экологии, и эту работу компетентные органы будут обязательно вести... Мы хотим добиться, чтобы в будущем таких смертей не было, и стремимся повысить технологическую безопасность на этом предприятии. Это не вопрос желания инвестора, это вопрос соблюдения требований законодательства Казахстана", – резюмировал министр. 

22 сентября заместитель председателя федерации профсоюзов Мухтар Тиникеев в кулуарах форума, посвященного Дню труда, высказался о возможности смены инвестора на шахтах "АрселорМиттал Темиртау" на российскую компанию "Северсталь". Он сообщил, что шахтеры не доверяют потенциальному новому инвестору. 

26 сентября в МЧС после гибели шахтеров в Караганде предложили ужесточить требования к недропользователям.

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