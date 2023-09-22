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Возможность смены инвестора на "АрселорМиттал Темиртау" прокомментировал Мухтар Тиникеев

Возможность смены инвестора на "АрселорМиттал Темиртау" прокомментировал Мухтар Тиникеев Фото: gov.kz
Заместитель председателя федерации профсоюзов Мухтар Тиникеев в кулуарах форума, посвященного Дню труда, высказался о возможности смены инвестора на шахтах "АрселорМиттал Темиртау" на российскую компанию "Северсталь", сообщает корреспондент Zakon.kz.

Мухтар Тиникеев сообщил, что месяц назад встречался с горняками шахты "Казахстанская".

"Когда слух пошел, что придет российская компания "Северсталь", на тот момент речь шла об этой компании, то, честно вам скажу, шахтеры не доверяют, они уже привыкли дважды в месяц получать заработную плату, аванс и зарплату, а тут неизвестно, как поведет себя этот инвестор – он никогда не работал с шахтами", – сказал он.

Он добавил, что у горняков возникают вопросы относительности сохранения своих рабочих мест новым инвестором.

"Возникает вопрос у шахтеров: "Оставит ли он вообще эти восемь шахт? Вдруг он оставит две шахты, а остальные сократит". И мы же понимаем, что они находятся под санкциями, и как он будет выдавать свой металл – якобы казахстанский, а сам будет плавить у себя? Эти вопросы возникают в шахтерской среде", – указал Мухтар Тиникеев.

18 сентября слухи о передаче АМТ российской "Северстали" прокомментировали в акимате Карагандинской области.

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