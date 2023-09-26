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МЧС после гибели шахтеров в Караганде предлагает ужесточить требования к недропользователям

Казахстан МЧС шахта Фото: rawpixel
Министр по чрезвычайным ситуациям Сырым Шарипханов заявил, что смерть пяти горняков обнажила необходимость изменений законодательства в сторону ужесточения требований к недропользователям, сообщает Zakon.kz.

Произошедшая 17 августа трагедия на шахте "Казахстанская", унесшая жизни пяти горняков и пожар на шахте "Саранская" подтвердили необходимость принятия кардинальных изменений в законодательстве. Об этом министр заявил на заседании в Мажилисе. 

"Налицо то, что руководство компании "АрселорМиттал Темиртау" очень слабо финансировала свои шахты и производственные предприятия. Пожарная, промышленная безопасность не осуществлялась в должной мере. Все эти факторы привели к аварии. К этому можно еще добавить недостаток квалифицированных кадров, несоблюдение требований техники безопасности, низкий контроль за осуществлением всех этих мероприятий. Естественно возникают вопросы к данной компании".Сырым Шарипханов

По его словам, этот вопрос необходимо решать на уровне законодательства и ужесточать требования к недропользователям.

"По результатам работы комиссии мы предложили ужесточить требования для недропользователей, чтобы они привели производственные площади, организации, места добычи угля в соответствие с требованиями. Конечно, необходимо вложить финансовые средства, создать систему мониторинга, контроля, автоматизировать процесс, организовать работу подразделений по обучению персонала и увеличить количество инженерно-технического состава".Сырым Шарипханов

Предложенные поправки находятся в правительстве.

Пожар на шахте "Казахстанская" АО "АрселорМиттал Темиртау" в Карагандинской области произошел 17 августа. Воспламенилась конвейерная лента, которую незадолго до этого заменили. На поверхность успели вывести 222 шахтера. Пятеро горняков остались под землей, все они погибли. Глава МЧС Сырым Шарипханов поручил провести полное и объективное расследование трагического инцидента. Работы по добыче угля на шахте приостановлены до сих пор.

Ответственными за трагедию ранее Сырым Шарипханов назвал заместителя гендиректора по коммерческим вопросам Винита Мохана, управляющего материально-технического снабжения и технического директора угольного департамента. Это самые высокопоставленные лица АМТ.

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