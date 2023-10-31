Шарлапаев о смене инвестора АМТ: Зарплаты и условия труда останутся прежними
Фото: primeminister.kz
Министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев на брифинге в правительстве 31 октября высказался о смене инвестора на предприятиях "АрселорМиттал Темиртау", сообщает корреспондент Zakon.kz.
Канат Шарлапаев ответил на вопрос о том, кто сменит Лакшми Миталла в качестве инвестора АМТ и гарантирует ли правительство, что шахтеры не потеряют работу.
"Правительство не рассматривает никаких иностранных инвесторов после перехода права собственности в пользу РК. Второе – как уже заявляли, все условия, которые есть сейчас на предприятии, основанные на коллективных выборах профсоюзами, останутся неизменными при переходе", – заявил министр.
Глава министерства также прокомментировал слухи о том, что АМТ якобы могут передать российскому инвестору.
"Первое: правительство не рассматривает иностранных инвесторов. Второе: как я только что прокомментировал, условия труда и количество сотрудников останутся неизменными", – заверил Канат Шарлапаев.
Министр затруднился ответить на вопрос о том, какова вероятность, что новым инвестором шахт станет экс-премьер Серик Ахметов.
"Я с точки зрения конкретного инвестора сейчас комментариев никаких давать не буду. Я говорю о том, что привлекать иностранных инвесторов на этот актив мы не планируем. Предприятие сохраняет свою работоспособность. Такой вопрос не обсуждался", – сказал глава Минпромышленности.
31 октября премьер-министр Алихан Смаилов сообщил о завершении сделки по передаче АМТ в пользу Казахстана.
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