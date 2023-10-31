Шарлапаев о смене инвестора АМТ: Зарплаты и условия труда останутся прежними

Министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев на брифинге в правительстве 31 октября высказался о смене инвестора на предприятиях "АрселорМиттал Темиртау", сообщает корреспондент Zakon.kz.

Канат Шарлапаев ответил на вопрос о том, кто сменит Лакшми Миталла в качестве инвестора АМТ и гарантирует ли правительство, что шахтеры не потеряют работу.

"Правительство не рассматривает никаких иностранных инвесторов после перехода права собственности в пользу РК. Второе – как уже заявляли, все условия, которые есть сейчас на предприятии, основанные на коллективных выборах профсоюзами, останутся неизменными при переходе", – заявил министр.

Глава министерства также прокомментировал слухи о том, что АМТ якобы могут передать российскому инвестору.

"Первое: правительство не рассматривает иностранных инвесторов. Второе: как я только что прокомментировал, условия труда и количество сотрудников останутся неизменными", – заверил Канат Шарлапаев.

Министр затруднился ответить на вопрос о том, какова вероятность, что новым инвестором шахт станет экс-премьер Серик Ахметов.



"Я с точки зрения конкретного инвестора сейчас комментариев никаких давать не буду. Я говорю о том, что привлекать иностранных инвесторов на этот актив мы не планируем. Предприятие сохраняет свою работоспособность. Такой вопрос не обсуждался", – сказал глава Минпромышленности.

31 октября премьер-министр Алихан Смаилов сообщил о завершении сделки по передаче АМТ в пользу Казахстана.