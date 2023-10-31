Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #ЧП на шахте Костенко #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Шарлапаев о смене инвестора АМТ: Зарплаты и условия труда останутся прежними

Шарлапаев: Условия труда и зарплаты на предприятиях АМТ останутся прежними Фото: primeminister.kz
Министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев на брифинге в правительстве 31 октября высказался о смене инвестора на предприятиях "АрселорМиттал Темиртау", сообщает корреспондент Zakon.kz.

Канат Шарлапаев ответил на вопрос о том, кто сменит Лакшми Миталла в качестве инвестора АМТ и гарантирует ли правительство, что шахтеры не потеряют работу.

"Правительство не рассматривает никаких иностранных инвесторов после перехода права собственности в пользу РК. Второе – как уже заявляли, все условия, которые есть сейчас на предприятии, основанные на коллективных выборах профсоюзами, останутся неизменными при переходе", – заявил министр.

Глава министерства также прокомментировал слухи о том, что АМТ якобы могут передать российскому инвестору.

"Первое: правительство не рассматривает иностранных инвесторов. Второе: как я только что прокомментировал, условия труда и количество сотрудников останутся неизменными", – заверил Канат Шарлапаев.

Министр затруднился ответить на вопрос о том, какова вероятность, что новым инвестором шахт станет экс-премьер Серик Ахметов.

"Я с точки зрения конкретного инвестора сейчас комментариев никаких давать не буду. Я говорю о том, что привлекать иностранных инвесторов на этот актив мы не планируем. Предприятие сохраняет свою работоспособность. Такой вопрос не обсуждался", – сказал глава Минпромышленности. 

31 октября премьер-министр Алихан Смаилов сообщил о завершении сделки по передаче АМТ в пользу Казахстана. 

Читайте также

Понесет ли Лакшми Миттал ответственность за трагедию на шахте Костенко
Грозит ли Лакшми Митталу ответственность за трагедию на шахте имени Костенко
Какие деревья выбрали для осенней посадки в Алматы
Какие деревья выбрали для осенней посадки в Алматы
Водопровод стоимостью почти в 400 млн тенге незаконно забрали у государства в Туркестанской области
Водопровод стоимостью 397 млн тенге незаконно отобрали у государства в Туркестанской области
Мадина Мамырханова
Канат Шарлапаев Министерство промышленности и строительства Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Конституционный суд признал правомерным лишение прав на 7 лет в состоянии алкогольного и наркоопьянения
Решение КС: правомерно ли лишение прав на 7 лет за управление в алкогольном опьянении
Астану окружили блокпостами и перевели полицию на усиленное дежурство
Астану окружили блокпостами и перевели полицию на усиленное дежурство
Казахстанцам напомнили важную деталь про всеобщее декларирование
Казахстанцам напомнили важную деталь про всеобщее декларирование
Для кого в ближайшие месяцы откроется широкое финансовое окно
Для кого в ближайшие месяцы откроется широкое финансовое окно
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления