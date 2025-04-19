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События

Токаев принял министра энергетики России

Токаев принял министра энергетики России , фото - Новости Zakon.kz от 19.04.2025 12:46 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял министра энергетики России Сергея Цивилева, сообщает Zakon.kz.

Встреча состоялась по договоренности президентов Казахстана и России.

"Касым-Жомарт Токаев принял министра энергетики РФ Сергея Цивилева, который передал личное послание российского президента Владимира Путина", – говорится в официальном сообщении Акорды.

Уточняется, что в ходе встречи стороны обсудили перспективы партнерства в сфере энергетики, которая является одним из ключевых направлений сотрудничества Казахстана и России.

Ранее Касым-Жомарт Токаев вручил ордена и медали полицейским Мангистауской области во время своей рабочей поездки в регион.

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Андрей Дюсупов
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