Дуйсенова: Казахстану хватит зерна для обеспечения хлебом и мукой

Собранного зерна Казахстану достаточно, чтобы полностью обеспечить внутреннюю потребность страны в хлебе и муке. Об этом заявила вице-премьер Тамара Дуйсенова на пленарном заседании Мажилиса 11 октября, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе правительства РК, Тамара Дуйсенова выступила с докладом о собранном в этом году урожае и мерах поддержки отечественных аграриев, пострадавших от непогоды. По ее словам, в соответствии с поручением президента Касым-Жомарта Токаева сельхозпроизводителям выделили 62,5 тыс. тонн льготного дизельного топлива для сушки зерна, финансовые организации пролонгировали им кредиты и займы без штрафов, прорабатываются вопросы о выделении дополнительных средств на субсидирование аграриев и прямую закупку зерна "Продкорпорацией".

Сейчас также ведут работу по выплате компенсаций фермерам Жамбылской области, где в этом году объявляли режим ЧС из-за проблем с водой. На компенсации выделили 3,7 млрд тенге.

Чтобы стабилизировать цены на пшеницу и исключить "серый импорт", в Казахстане до апреля 2024 года продлили ограничение на ввоз зерна железнодорожным и автотранспортом. Ограничение не затронет лицензированные элеваторы, зерноперерабатывающие и птицеводческие предприятия. Заместитель премьера также подчеркнула, что Казахстан обеспечил достаточный объем зерна для снабжения внутреннего рынка.

"Хотела бы отметить, что ожидаемого объема собранного зерна будет достаточно для полного обеспечения страны хлебом и мукой", – отметила Тамара Дуйсенова.

Она добавила, что правительство принимает меры, чтобы сдержать рост цен на социально значимые продукты. Чтобы предотвратить подорожание овощей, провели форвардную закупку и применили товарные интервенции в межсезонье. В каждом регионе работает стабилизационный фонд. С торговыми организациями и производителями заключили 11,5 тыс. соглашений о непревышении надбавки в 15% на социально значимые продукты.

"Региональные комиссии по расследованию посреднических схем с начала года выявили 696 фактов нарушений порога торговой надбавки, провели анализ 814 посреднических цепочек, при этом выявили 146 рисков нарушения законодательства. По итогам принятых правительством мер на протяжении более четырех месяцев индекс цен на социально значимые продовольственные товары поэтапно снижается". Тамара Дуйсенова

Ранее сообщалось, что цены на муку уже выросли в 13 регионах Казахстана. Из-за этого есть риск повышения цен на мучные изделия, правительство обеспокоено ситуацией.