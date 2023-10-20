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Министр торговли о ценах на хлеб и муку: В Узбекистане все дороже

Министр торговли сравнил цены на хлеб в Казахстане и Узбекистане Фото: pixabay
Министр торговли и интеграции РК Арман Шаккалиев на брифинге в Астане 20 октября ответил на вопрос журналистов о том, почему в Узбекистане хлеб дешевле, чем в Казахстане. Он заявил, что это неверная информация, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты напомнили, что 19 октября спросили у заместителя министра торговли Кайрата Торебаева, почему граждане Узбекистана покупают хлеб дешевле, чем казахстанцы. Представители СМИ указывали, что Казахстан отправляет в Узбекистан практически половину своей пшеницы. Они попросили Армана Шаккалиева прокомментировать ситуацию.

Министр торговли заявил, что журналистам дали недостоверную информацию.

"Сразу перейдем к цифрам: в Узбекистане дороже и мука, и хлеб. Я сегодня с утра специально попросил свериться. Например, хлеб в Ташкенте стоит 120 тенге за булку. Это так называемый "кирпич", причем из смешанной муки, не из муки первого сорта. Наша мука – качественная, с добавлением йода. Это не реклама, а факт. Наша булка хлеба, такой же "кирпич", стоит 95-100 тенге. Это тоже факт", – сказал министр.

Ссылаясь на статистические данные, министр добавил, что по состоянию на 19 октября килограмм хлеба в среднем по республике стоил 232 тенге.

"По нашим данным, в среднем цена хлеба составляет 187 тенге. Разница тоже налицо. Хочется подчеркнуть, что цена на хлеб на 92% зависит от стоимости муки. В 13 регионах есть завышение цены муки. Министерство принимает меры. Мы реагировали. В регионах есть операторы, которые занимаются социальным хлебом. Мы говорили, что у Продкорпорации есть фонд прошлого года. Мы среагировали, пошли разнарядки, отгрузка пошла. По приграничным регионам цена на муку на 10-15% отыгралась, но рынок еще не нашел равновесия. Мука первого сорта на 10-15% стала дешевле, но в четырех регионах цены выше – это Алматы, Астана, Улытауская и Карагандинская области. Сейчас выясняем. Еще раз подчеркну: те запасы, что мы имеем, это не урожай этого года. Была проведена работа с оптовыми звеньями, чтобы не было причин для роста цен", – заверил министр.

19 октября вице-министр торговли и интеграции Кайрат Торебаев в кулуарах Сената попытался ответить на вопрос, почему хлеб в Узбекистане дешевле, чем в Казахстане, несмотря на то, что РК поставляет туда муку. Он объяснил ситуацию затратами предприятий.

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