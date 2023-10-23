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Акции "Инвестиционного фонда Казахстана" на 63 млрд тенге вернули государству

Акции "Инвестиционного фонда Казахстана" на 63 млрд тенге вернули государству Фото: stock.adobe
Все акции АО "Инвестиционный фонд Казахстана" стоимостью 63,3 млрд тенге вернули в собственность государственного АО "НУХ "Байтерек", сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу РК 23 октября, ведомство продолжает расследование по факту незаконной приватизации АО "Инвестиционный фонд Казахстана".

"В ходе следствия обеспечен возврат в собственность АО "НУХ" Байтерек" 100% акций ИФК стоимостью 63,3 млрд тенге. На момент начала досудебного расследования у фонда имелся долг перед Банком развития Казахстана в размере 18,7 млрд тенге. Принятые агентством меры снизили задолженность в три раза (с 18,7 млрд до 6,3 млрд тенге), в том числе за счет взыскания долгов (обеспечен возврат дебиторской задолженности на сумму 9,2 млрд тенге)", – сообщили в АФМ.

Кроме того, восстановлен контроль над 12 дочерними компаниями фонда. Среди них – заводы по выпуску металлоконструкций, дорожного и строительного битума, переработке шин и шкур крупного рогатого скота, бумажно-картонной продукции, полиграфические предприятия и так далее. На баланс фонда вернули здание бизнес-центра в Алматы и земельные участки в Алматинской области стоимостью более 1,6 млрд тенге.

"Отменен договор о передаче АО "Dosjan Temir Joly" в доверительное управление сроком на 10 лет всего за 100 млн тенге в год. При том, что чистая прибыль предприятия по итогам 2022 года составила 1,3 млрд тенге, которые не были учтены при первоначальной оценке", – отметили в ведомстве.

АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" выставило на приватизацию АО "Инвестиционный фонд Казахстана" в 2021 году.

Ранее осужденный бизнесмен Кайрат Боранбаев передал государству месторождение нефти, компанию "Азия Газ Чунджа" и крупный завод.

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