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Экономика и бизнес

АО "Фонд развития промышленности" обновляет подходы к финансированию инвестиционных проектов

Холдинг "Байтерек", фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2026 15:00 Фото: АО "Фонд развития промышленности"
АО "Фонд развития промышленности" обновляет подходы к финансированию инвестиционных проектов в соответствии с изменениями в Инвестиционную политику Холдинга "Байтерек", сообщает Zakon.kz.

Основные нововведения направлены на точечную концентрацию ресурсов Фонда – прежде всего на поддержку крупных и экономически значимых для страны проектов, при этом основной акцент будет ориентирован на развитие машиностроительной отрасли, развитие комплексных производственных кластеров и повышение эффективности инструментов государственной финансовой поддержки.

Особое внимание Фонда развития промышленности, нацеленное на отечественное машиностроение, обусловлено значительным мультипликативным эффектом данной отрасли для экономики республики. Как известно, запуск подобных масштабных производств способствует увеличению локализации, созданию сотен новых рабочих мест, росту выпуска востребованной продукции для внутреннего и внешнего рынков. Развитие машиностроения одновременно стимулирует создание сопутствующих предприятий – поставщиков компонентов и комплектующих, формируя комплексные промышленные кластеры и новые цепочки производственной кооперации. В конечном итоге системная поддержка отрасли способствует укреплению промышленного потенциала страны, развитию регионов и устойчивому экономическому росту. АО "Фонд развития промышленности"
поддержка машиностроения, финансирование, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2026 15:00

Фото: АО "Фонд развития промышленности"

Одним из ключевых нововведений станет установление минимальной суммы финансирования проектов на уровне от 1 млрд тенге для целевой поддержки проектов машиностроения, включая производство компонентов и комплектующих для машиностроительной отрасли.

Кроме того, в рамках данных проектов Фондом предусмотрено финансирование не только производственных мощностей, но и строительство складских помещений, жилья, образовательных центров, а также иных сопутствующих зданий и сооружений, технологически и функционально связанных с проектом в машиностроительной отрасли.

Данный подход позволит обеспечить доступность финансирования для проектов, направленных на развитие отечественной производственной базы в машиностроении, локализацию производства и формирование новых производственных цепочек.

Таким образом, обновление подходов к финансированию позволит Фонду развития промышленности сконцентрировать ресурсы на крупных инвестиционных проектах, создать дополнительные возможности для развития отечественного машиностроения и связанных с ним производственных цепочек, повысить эффективность использования государственных финансовых ресурсов и обеспечить реализацию стратегически значимых проектов для экономики Казахстана. АО "Фонд развития промышленности"

Для проектов, не относящихся к машиностроению, зафиксирована минимальная общая стоимость инвестиционных проектов на уровне от 15 млрд тенге.

пороги финансирования, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2026 15:00

Фото: АО "Фонд развития промышленности"

Наряду с этим объем финансирования оборотного капитала для данных проектов, вне машиностроительной отрасли, не должен превышать 20% от общей суммы финансирования инвестиционного проекта или лизинговой сделки, а срок – не выше срока финансирования.

При этом в данное время Фондом проводится дальнейшая системная работа по анализу приоритетных направлений финансирования, имеющих наибольший эффект для экономики страны.

Отметим, что новые требования не распространяются на проекты, заявки на финансирование которых поступили в АО "Фонд развития промышленности" до 1 июля 2026 года.

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Айсулу Омарова
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