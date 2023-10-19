Месторождение нефти, компанию "Азия Газ Чунджа" и крупный завод вернул Боранбаев государству

19 октября в АФМ заявили Zakon.kz, что продолжают принимать меры по возврату активов Кайрата Боранбаева в доход государства в рамках его добровольного сотрудничества со следствием.

Как сказано в сообщении, в собственность государства передано месторождение "Каражанбас Северный", производственные параметры которого составляют 143 скважины с запасом 2,6 млн тонн нефти и 13,2 млн куб.м. газа с оценочной стоимостью 35,4 млрд тенге.

Боранбаевым также передана газораспределительная компания "Азия Газ Чунджа", которая занимается транспортировкой и реализацией товарного газа. Рыночная стоимость компании составляет порядка 14 млрд тенге.

Кроме того, в собственность государства переходит завод по производству и ремонту нефтегазового оборудования ТОО "Сервисный Центр КазТурбоРемонт" с оценочной стоимостью более 9 млрд тенге. Штатная численность работников предприятия – 740 человек.

"Все эти объекты будут переданы в пользу государства", – заявили в АФМ.

Днем ранее, 18 октября 2023 года, стало известно, Кайрат Боранбаев передал государству еще несколько активов на 34 миллиарда тенге.

Как сообщили в АФМ, в доход государства передаются офисные помещения, торгово-развлекательный комплекс, а также физкультурно-оздоровительная сеть.

Кроме того, экс-бизнесмен вернул более 66 млн долларов, возвращенных из-за рубежа. Об этом заявили в АФМ 17 октября.

О задержании и аресте Боранбаева стало известно 17 марта 2022 года. А 15 сентября 2023 года его приговорили к шести годам лишения свободы.